美國驚傳BBQ爐燒屍案　室內腐肉彌漫　揭老婦遭女兒孫女電鋸肢解

簡直沒有人性！美國馬里蘭州發生一起違反人倫的恐怖凶殺案。



71歲名為瑪格麗特（Margaret Craig）的婦人，遭女兒與孫女持電鋸殺害，殺害後竟還肢解屍塊放烤肉架上烤。

後來警方登門後聞到腐肉味道，將母女倆一同逮捕。

竟於母親節過後不久弒母 警於地下室驚現「一袋腦」（點圖了解更多及瀏覽相關照片）：

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綜合媒體報道，6月2日警方接到71歲婦女瑪格麗特一名家人報案，稱他已多天無法聯絡她，擔心她的安危，希望警方前去盤查。

警方後來在同一天下午1點30分前往住家，在地下室位置聞腐肉味道，於是展開調查。

後來警方在地下室中發現3個塑膠袋，也發現一把刀，並在附近找到電鋸、清潔用品，地上也全是血。其中一個塑膠袋更是裝了疑似大腦的東西。

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警方發現，瑪格麗特女兒凱迪斯（Candace Craig）5月23日竟於一次爭吵後殺害母親瑪格麗特，犯案後她要求女兒莎莉亞（Salia Hardy）幫忙處理屍體。

更驚悚的是這件事發生在母親節過後不久，2021年凱迪斯還在社交媒體祝福母親瑪格麗特母親節快樂。

至於瑪格麗特被殺原因，疑似與她要向警方舉發女兒不法使用她的信用卡有關。

凱迪斯被控一級與二級謀殺罪，女兒莎莉亞也因共犯身分受控，聽證會將於7月3日舉行。

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