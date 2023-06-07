有片｜英國19歲吸毒少年開貨車失控「壓扁私家車」二人奇蹟無傷

英國一名19歲少年先前吸毒後駕駛一輛大貨車，行經薩福克郡（Suffolk）的米爾登霍爾英國皇家空軍基地（RAF Mildenhall）旁的A1101號公路，結果失控開往對向車道，迎面撞上一輛白色私家車。



大貨車頭直接輾壓轎車車頂，最終車頭翻覆。肇事少年與遭撞的私家車司機，兩人竟都奇蹟般地逃脫，意識清醒，未受重傷。

幾乎完全壓扁私家車 兩司機奇蹟無事 點擊放大瀏覽當時情形：

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根據ITV等英國媒體報道，19歲的索爾比（Tyler Sowerby）2022年9月24日駕駛一輛車斗載滿穀物的大貨車，在米登霍爾英國空軍基地外的雙向單線車道上，結果愈開愈偏離車道，對向一輛白色Honda轎車見狀踩煞車停下。

沒想到大貨車仍然繼續直直開過來，來不及閃避的轎車被大貨車頭輾過、重壓變形，車頭最後向側邊翻覆，大貨車才停下來。

此案5日開庭審理，索爾比向法官承認粗心駕駛與服藥後不健康駕駛。分析也顯示，索爾比體內安非他命驗出陽性。

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檢察官廷德爾（Graeme Tindall）向法官表示：「當我向你展示事故照片時，你會很驚訝車禍沒有造成嚴重傷亡。」白車司機戴維斯（William Davis）幸運脫逃，他與索爾比都未受到重傷，意識清醒地被送醫。

（編按：據Suffolk News報道，辯護律師表示「謝天謝地，沒有人受傷。我想這位年輕人送醫屬預防措施…… 它（此案）沒有本來應該的那麼嚴重。」）

由於索爾比先前還承認了另一宗發生於2月份的毒駕案件，當時他被警方攔查發現體內可卡因含量超標，他當天因這兩起交通案件被地方法官判處8個月有期徒刑、緩刑1年，但必須完成一項恢復改造服務，包含在緩刑服務機構進行10天、滿60小時的無償工作，並禁止駕駛3年。

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