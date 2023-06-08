美國大選｜北達科他州長宣布參選　共和黨一日3人加入戰團

美國北達科他州（North Dakota）州長伯古姆（Doug Burgum）也於6月7日宣布競逐2024年總統，共和黨籍的前副總統彭斯（Mike Pence）及新澤西州前州長克里斯蒂 (Chris Christie）也於同日宣布參選，令爭奪黨內提名的人數大幅增加，在攤薄票源下恐難挑戰最大對手、前總統特朗普（Donald Trump）。



2023年6月7日，美國北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）宣布角逐2024年總統，妻子凱瑟琳（ Kathryn Burgum ）同出席活動。（路透社）

66 歲的伯古姆為前軟件公司高管，在北達科他州之外基本不為人知，人氣自然遠遠落後於特朗普、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等黨內對手。

伯古姆7日先發布一段競選片段，描述自己出身自北達科他州的農村，後來成長為一家價值數十億美元的軟件公司創辦人，再成為一位削減繁文縟節和稅收的州長。他在正式宣布參選前時稱，他畢生受小城鎮價值觀影響，也認為小城鎮的價值觀是美國核心，可以用於大城市。

伯古姆20多年前將其初創公司賣給微軟（Microsoft），其身家有助他參選。他與許多其他共和黨州長一樣，簽署了禁止墮胎和限制變性人權利的法律。但與許多共和黨州長不同的是，伯古姆支持環保政策，在州內設定10年內實現碳中和的目標。