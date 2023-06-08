菲律賓新防長：加強盟友關係　確保不當棋子

菲律賓新任命的國防部長德奧多羅（Gibo Teodoro）強調，菲律賓繼續加強與盟友關係的同時，會確保不被其他國家利用，成為他人的棋子。



剛於本週受委的德奧多羅星期三（6月7日）接受菲律賓ABS—CBN新聞頻道訪問時說，菲律賓尋求合作協議是為了增強自身抵禦侵略的能力。「菲律賓有自身的價值主張，不是我們所在地區肆虐的地緣政治鬥爭中、任何一方的棋子。」

菲律賓今年早些時候與美國、日本及其他盟國達成協議加強國防關係。菲政府還允許美國使用更多的菲軍事基地。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表明，這些軍事合作協議純粹是出於防禦目的。

德奧多羅說，防長的主要工作就是增強安全姿態，而「我們如何建立可信威懾力是我們自己的事，與他人無關」。「我們要與X國或Y國合作建立我們的核心力量，是菲律賓的問題。」

德奧多羅重操舊業 兩項首要任務待完成

德奧多羅在阿羅約任菲律賓總統期間也曾任防長一職。此次重操舊業，他的首要任務包括改革軍人養老金計劃，以及繼續實現武裝部隊的現代化。

他說：「我會審查軍人養老金計劃，因為我們希望儘可能建立一個能自我維持的養老金制度，但這個制度需要幾年的時間來完善。」

菲前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在2018年提高了軍人和警察的工資，退休軍警人員的養老金與當前工資掛鈎。曾為杜特爾特經濟團隊成員之一的現任財政部長迪奧克諾就警告，目前的養老金制度「不可持續」，可能導致國家「財政崩潰」。

此外，菲律賓武裝部隊早在幾年前就已經展開雄心勃勃的軍事現代化計劃，目前已進入採購導彈系統、潛艇和多用途戰鬥機等國防裝備的階段。

德奧多羅會繼續推進這些現代化項目，而直到2028年小馬可斯政府任期結束，採購新裝備都會是國防部的優先處理事項。

針對菲叛亂分子 德奧多羅反對和談

對於菲律賓國內的叛亂分子，德奧多羅的態度相當強硬，與尋求和談的前任防長不同。德奧多羅不會建議小馬可斯與共產主義叛亂分子恢復和平談判。他說：「我們歡迎叛亂分子歸順政府……但我一直反對和談。

「你不能拿起武器，任意違反憲法……我從未相信這是因為意識形態。它完全只是為了奪權。」