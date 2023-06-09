美媒：中國將在古巴建竊聽站　針對美國蒐集情報

美國媒體6月8日引述華府官員消息稱，中國與古巴原則上達成一項秘密協議，預定在距離美國佛羅里達州約100英里的島嶼，建立針對美國的電子竊聽設施，北京將支付數十億美元作為回報。報道指出，中國及古巴均為美國競爭對手，兩國達成協議的消息，令總統拜登（Joe Biden）的政府感到恐慌。



《華爾街日報》報道，該設施將設有中國最先進的軍事與情報設備，使北京得以收集美國東南部的電子通信，該範圍有多個美國軍事基地，且能監控美國船隻的動向。

報道指出，此消息來自美方最近幾週收集的情報，可信度很高。美方官員認為，屆時美國將有大量電郵、電話和衛星傳輸數據被竊取。

針對此一報道，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）發聲明稱，不能對此發表評論，但大家非常清楚，中國正致力在世界各地投資可能具軍事目的的基建。美國正密切監視及採取措施應對，相信美方仍能夠履行在國內、地區和全球各地的安全承諾。

中國和古巴方面暫未就報道回應。

美國近期採取多項行動，試圖緩和與中國的緊張關係，包括國務卿布林肯 (Antony Blinken) 傳將於未來數周訪問中國，暫未知會否因今次事件影響。幾個月前，布林肯的訪華行程因氣球風波取消。