Disney+｜迪士尼再推新版《小魚仙》卡通　主角Ariel也是非裔

真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）電影在5月正式上映，由海莉貝利（Halle Bailey）飾演的黑皮膚小魚仙從選角階段就受到爭議，至今依然有着兩極評價，不過票房方面卻表現相當亮眼，已經突破4.2億美元。



外媒最新消息指出，迪士尼將推出針對學齡前兒童的新動畫，而主角就是非裔版本的小魚仙Ariel（愛麗兒／艾利奧）。

根據《Deadline》報道，動畫影集將講述系列劇集講述了Ariel小時候的故事，除了主角以外，還有一直以來深受粉絲喜愛的角色，包括女主角父親謝登國王（King Triton）、女巫烏蘇拉（Ursula）、龍蝦沙巴信（Sebastian）等等，預計將於2024年在Disney+開播。

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迪士尼電視品牌總裁戴維斯（Ayo Davis）宣布此消息時表示：「《小魚仙》這個故事已經深受全世界觀眾的喜愛超過30年了，能夠向世界各地的兒童介紹新的版本的Ariel，這讓我感到非常高興。」

報道內還提到，新動畫影集的故事背景設定在加勒比海風格的亞特蘭提斯水下王國，Ariel與朋友們展開充滿樂趣和冒險的美人魚生活。

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她對周圍世界的好奇心讓她發現了陸地的寶藏，她也將這些寶藏收集起來，保存在水晶洞穴中，在遇到問題時，會運用這些寶藏來試着解決問題。

此外，Ariel的人魚尾巴會根據她的情緒變換顏色並發光閃爍。

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