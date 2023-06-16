德國新天鵝堡色狼狠拋兩女落山　遊客直擊拘捕過程：他臉有抓痕

德國南部旅遊勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近發生女遊客受襲事件，一名來自美國的色狼企圖性侵其中一人，另一人企圖阻止時遭到襲擊以及被推落山坡。兩名女子一死一重傷。



德國南部旅遊勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近發生兩名女遊客受襲事件，一名來自美國的色狼企圖性侵其中一人，另一人企圖阻止時遭到襲擊以及被推落山坡。涉案男子之後欲再侵犯落單的女子，最後也將她推落山谷。圖為2023年6月15日，案發後當地有遊客前往遊覽拍照。圖中女子並非受害人。（Reuters）

綜合德國媒體報道，巴伐利亞邦檢察官Thomas Hörmann稱她們在14日下午遇襲。

她們分別21及22歲，當局暫未透露兩人國籍。警方指稱襲擊者是現年30歲、來自美國的遊客。案發後他逃離現場。警方出動逾25車進行追捕，最終將他拘捕，現被警方拘留。

誘兩女走小徑觀景

兩女14日在可以欣賞新天鵝堡美景的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）附近遇到該名美籍男子。當時她們走在一條登山徑上。

男子聲稱通往觀景點的路難行，將她們引領到一條小徑上，然後企圖侵犯21歲女子。

她22歲的友人上前阻止，但被兇徒掐頸及推落斜坡。他將22歲女子推落山後，企圖性侵犯21歲女子，最後也將對方拋落深谷。

遊客：疑犯臉有抓痕

疑犯作案後離開現場，但很快在附近被捕。有目擊者上載影片顯示，警察帶走一名身穿T恤、牛仔褲和棒球帽的男子，他被鎖上手銬。

拍下這段影片的人名為Eric Abneri，他是匹茲堡大學商學院畢業生。他稱疑犯臉上有抓痕。他指疑犯被押解時不發一言，只是隨着警察走。

Eric Abneri稱對於有人從這麼高的地方墮下還能生還表示驚訝。從現場地勢看來，他稱兩女相當於直接墮崖。

目擊者稱看到兩女並排躺在山谷下，該處高度達50米。

當局出動直升機救起兩名女子，但21歲女子送院，隔晚重傷不治；其22歲友人在救援員抵達時仍有意識，今重傷留院。警方仍在調查案件，他被控謀殺、企圖謀殺以及企圖性侵等罪名。

警方尚未公開疑犯身份。

新天鵝堡是歐洲最受歡迎的目的地之一。（路透社）

新天鵝堡是德國最受歡迎的旅遊景點之一，每年吸引約140 萬遊客，其中夏季平均每天接待約6,000 人。附近的瑪莉安橋也是熱門觀光點。