美國務院官員：習近平將晤布林肯
撰文：許懿安
出版：更新：
路透社19日下午引述美國務院官員稱，中國國家主席習近平將接見美國務卿布林肯（Antony Blinken），報道雖並無說明會面時間，但至少讓國際社會持續2週的猜測，在這公布出爐後告一段落。
外界對布林肯此行其中關注的一點，是他會否獲得習近平接見。
路透社19日早上引述知情人士稱，預期布林肯會獲得接見，但尚待美國務院證實。法新社今早亦引述一些美國外交人員稱，預計兩人將會面。
布林肯今日較早時與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，法新社及路透社19日都引述一名美國務院官員稱，兩人會談長約3小時。
布林肯19日晚會在北京舉行新聞發布會。
▼想看更多布林肯與王毅會面的最新現場圖片，請點擊放大觀看：
+3
布林肯與中國外長秦剛在北京的會談在18日晚8時結束，中方稱持續5.5小時，比原定時間長了大約1個小時。他們會後進行工作晚餐，美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。
秦剛18日下午在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳。秦剛以英文問候布林肯。兩人還在中美雙方國旗之前握手及合照。
雙方會晤期間，中國外交部發言人、部長助理華春瑩曾透過Twitter表示，希望今次會談能幫助中美關係，重回兩國元首2022年在印尼峇里島達成的共識。
布林肯訪華可為中美關係帶來改善嗎？
中美兩國關係跌至冰點，外界對布林肯訪華不抱期待，這不會是一次破冰之旅，但最少可為兩國恢復定期會面，以保持對話渠道暢通的機會。
布林肯訪華的目的什麼？
有分析認為美方希望達到的目標是「避免衝突」，「管控競爭」及「探索合作」。助理國務卿康達曾表示，布林肯此行不是在美中相處的方式上求得突破或轉變，「而是帶著現實、自信的態度和真誠的希望，盡可能以最負責的方式管理美中之間的競逐」。