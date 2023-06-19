美國務院官員：習近平將晤布林肯

路透社19日下午引述美國務院官員稱，中國國家主席習近平將接見美國務卿布林肯（Antony Blinken），報道雖並無說明會面時間，但至少讓國際社會持續2週的猜測，在這公布出爐後告一段落。



外界對布林肯此行其中關注的一點，是他會否獲得習近平接見。

路透社19日早上引述知情人士稱，預期布林肯會獲得接見，但尚待美國務院證實。法新社今早亦引述一些美國外交人員稱，預計兩人將會面。

布林肯今日較早時與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，法新社及路透社19日都引述一名美國務院官員稱，兩人會談長約3小時。

布林肯19日晚會在北京舉行新聞發布會。

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布林肯與中國外長秦剛在北京的會談在18日晚8時結束，中方稱持續5.5小時，比原定時間長了大約1個小時。他們會後進行工作晚餐，美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。

秦剛18日下午在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳。秦剛以英文問候布林肯。兩人還在中美雙方國旗之前握手及合照。

雙方會晤期間，中國外交部發言人、部長助理華春瑩曾透過Twitter表示，希望今次會談能幫助中美關係，重回兩國元首2022年在印尼峇里島達成的共識。

圖為2022年11月14日中國國家主席習近平及美國總統拜登在印尼峇里島二十國集團峰會舉行期間會面並合照。（Reuters）