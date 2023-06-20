載客參觀鐵達尼號殘骸潛艇失蹤　供氧剩70至96小時　5人生死未卜

一艘載客到海底觀賞鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇6月18日早上下潛1小時45分鐘後在大西洋北美洲海域失蹤。外界估計它還剩70至96個小時的緊急氧氣供應。這艘潛艇也名為「鐵達尼」（Titanic）。



它的失蹤地點距離美國麻省東部鱈魚角（Cape Cod，又譯作科德角）約1448公里，與加拿大東部紐芬蘭與拉布拉多省海岸相距370公里，潛水深度約4公里。美國和加拿大的海岸警衛隊正在相關海域加緊搜救。

負責經營行程美國私營海底勘探公司OceanGate Expeditions尚未證實潛艇載有多少人。潛艇中有一名駕駛員和4名「任務執行者」（mission operators）。 英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）已被確認身在潛艇上。

59歲的哈丁是著名商人、探險家及機師，在阿聯酋定居。他是總部位於杜拜的飛機公司Action Aviation的主席。其家人指他身在潛艇上，其繼子一度在facebook上寫道，哈丁在潛艇上失蹤，呼籲各界為他祈禱。不過，其繼子隨後刪除了帖子，理由是尊重家人的隱私。

▼相信屬於哈丁的Twitter上，也有他參加OceanGate 行程的帖子，發出日期為6月17日。

▼其公司翌日也發帖，指哈丁已乘上潛艇，並上載他出海時的照片。

據指出，OceanGate 所用的潛艇一般可搭載5人，通常包括1名駕駛員、3名付費乘客及1名解說員，但暫時未清楚艇上確實人數。今次是該公司今年來第5次同類觀光旅程，由上周開始，預計周四結束，乘客需每人支付25萬美元。所得盈利用於鐵達尼號的研究。

哈丁經常參加探險活動，個人擁有3項健力士世界紀錄。其中在2019年7月，他駕駛卡塔爾灣流G650ER商務飛機，以46小時39分38秒完成飛越地球南北極41,000公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。

2022年6月，美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）發射火箭，把6名乘客送上太空，哈丁也是其中一名座上客。

1912年4月14日深夜至15日凌晨，當時為世界上最大郵輪的鐵達尼號，從英國修咸頓（Southampton）至美國紐約港首航的第5天，與一座冰山發生擦撞後在北大西洋發生海難。事件中成1514人死亡，成為歷史上最嚴重的和平時期船難。

鐵達尼號沉船位置在海平面以下約3800米海底，距離加拿大紐芬蘭海岸外約600公里處。