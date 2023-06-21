鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱美媒援引政府文件：水底搜救人員聞敲擊聲
撰文：許懿安
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美國有線新聞網絡（CNN）星期二（6月20日）引述政府內部備忘錄稱，正在搜尋失蹤小型潛艇的搜救團隊，在水下搜索時曾聽到敲擊聲響。
根據美國政府內部的一份搜索備忘錄，聲納20日在北大西洋水下搜救一艘載有五人的潛艇，它兩天前下潛至鐵達尼號（又譯泰坦尼克號）殘骸時失蹤。
美媒獲得的備忘錄顯示，尚不清楚20日聽到敲擊聲的時間或持續多久。晚上發送的更新表明聽到了更多的聲音，儘管沒有被描述為「砰砰」聲。
更新資料寫道：「聽到了額外的聲音反饋，這將有助於引導地面的機器，並表明仍有找到倖存者希望。」
根據該更新，一架加拿大 P3 飛機還在水中找到了一個白色矩形物體，但根據該更新，另一艘準備調查的船隻被轉移到幫助研究聲反饋。
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