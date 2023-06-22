鐵達尼號觀光潛艇失事｜5名乘客已喪生　美軍曾偵測到內爆迹象

載着包括英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）在內5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）自6月18日出海後失蹤，多國參與救援，美國海岸防衛隊估計潛艇內供氧會在香港時間6月22日下午7時08分左右耗盡。

美媒引述政府備忘錄稱，船員20日進行搜救時每30分鐘聽到一次敲擊聲，21日又再傳出聲響。哈丁的朋友稱，他相信這聲音是由人類發出。



以下是香港時間23日關於援救情況的最新消息：

0706：美國海軍一名高層證實，「泰坦號」失去聯絡當天，偵測敵人潛艇的裝置在附近海域探測到與內爆相符的聲音。當局指該聲音雖然不明確，但已經即時與事件指揮官分享情報，協助搜索工作。

0332：英國外相祁湛明（James Cleverly）在Twitter留言，稱對包括3名英國公民在內的5名乘客遇難是一宗悲劇，並表示英國政府正為受影響家庭提供密切協助，並致以慰問。

0317：之前有消息指海底曾傳出敲打聲，海岸防衛隊認為它與海床的潛艇殘骸沒有任何關連。

0310：對於「泰坦號」何時遇難，海岸防衛隊稱現時仍然言次尚早，但提到聲納探測器在海中72小時內都沒有偵測到任何「災難情況」，強調當局會繼續在發現殘骸的地方繼續調查。

0307：海岸防衛隊的專家指出，水底機械人發現5塊相信來自「泰坦號」不同部分的主要碎片。

0301：美國海岸防衛隊在簡報會上表示，當局在距離鐵達尼號船頭1600呎（約487米）的海床發現殘骸，與潛艇壓力室損壞的情況相符，因此已即時通知失蹤者家屬，並致以慰問。

0258：海洋之門發表聲明，相信「泰坦號」內5人已經不幸離世，形容他們是真正的探險家，並對探索及保護全球海洋有深厚的熱誠。

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0246：美媒引述海洋之門的聲明，稱估計潛艇內的5人已經喪生。

0241：美媒引述消息人士指，經分析後，在鐵達尼號附近發現的殘骸是來自失蹤的「泰坦號」。

0234：「泰坦號」所屬的海洋之門（OceanGate）共同創辦人桑萊恩（Guillermo Söhnlein）估計，如果潛艇在如此水壓環境下運作，一旦發生故障，就可能會引起即時內爆。

0131：默恩斯稱，當局發現的殘骸包括潛艇的起落架及後部外殼。

0122：救援專家默恩斯（David Mearns）與「泰坦號」的兩名乘客77歲法國駕駛員納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet，又譯：納若萊）及英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）相識，他向天空新聞（Sky News）表示，美國海岸防衛隊除非清楚無法確保潛艇上的乘客可以平安獲救，否則都不會用「一片殘骸」（debris field）等字眼。而潛艇在水深3300米位置失去聯絡，這可能代表潛艇發生內爆。

2353：美國海岸防衛隊表示，遙控無人潛水器在鐵達尼號附近的搜索範圍發現一片殘骸，專家正分析資料。

2050：美國海岸防衛隊在Twitter稱，協助救援的加拿大船隻Horizon Arctic派出的遙控潛水器已到達海底，搜尋失蹤的潛艇。

2008：潛艇內供氧或已耗盡，美國海岸防衛隊回應時表示，仍然專注於救援工作。

1929：根據美國海岸防衛隊的說法，自美東時間19日中午起，潛艇內的供氧或足夠5人用96小時，由此計算，艇內供氧或在香港時間23日凌晨零時用罄。

惟官員美東時間20日下午稱，供氧可能僅餘40小時，意即在香港時間22日下午4時已用罄。

1920：美國海岸防衛隊表示，法國科學考察船L'Atalante正準備派遙控潛水器下水，協助搜救工作。

1908：美國海岸防衛隊22日估計潛艇內供氧會在香港時間6月22日下午7時08分左右耗盡，如今屆滿。

1804：前美國海軍核潛艦指揮官馬克特中尉（Lt. David Marquet，又譯：馬奎特）向《每日郵報》稱他預測船上人員生存機率僅1%。

他稱即使美加海岸防衛隊隊出動飛機、船艇及聲納設備，但搜尋範圍大至整個大西洋海面到海床，能見度差、水壓又高，整個任務本就十分棘手，加上時間壓力和水深，令整件事變得更加緊迫。

1739：除了多國政府外，私人團體也加入搜救行列。

1635：加拿大軍方發放搜救行動的片段，偵察機在海域上空飛行，並投放聲納浮標，即探測水下聲音的裝置。

1620：天空新聞（Sky News）報道，更多船隻加入搜救行列，包括來自法國的科學考察船L'Atalante在22日抵達，上面載有Victor 6000潛水機械人。另一艘船Horizon Arctic也在22日抵達。

Victor 6000潛水機械人能潛至深海6000米的位置，其可以遠程控制的手臂，能夠用切斷纜繩或以其他方法，協助拯救遭纏住的潛艇，不過它的能力未足以自行把潛艇帶到水面。

1532：美國海洋專家加洛（David Gallo）估計，即使發現觀光潛艇，拯救仍需要數個小時，「他們必須做好充份準備…… 因為要找到它並將其帶到水面，需要幾個小時。」

1452：美國海岸防衛隊在Twitter上傳照片，顯示海岸防衛隊的救援搜索範圍。英國廣播公司（BBC）指，圖表顯示救援隊伍如何把搜索區域擴大。

1440：「泰坦號」長6.7米、體積近似一架迷你貨車，最深可下潛至超過4000米海域，較鐵達尼號殘骸所在的約3800米更深。據營運「泰坦號」的公司海洋之門稱，「泰坦號」是全世界唯一一個能下潛至超過4千米深海域的載人潛水器……（請點擊了解更多）

1400：要在廣闊的北大西洋找到這艘大概只有貨van大小的觀光潛艇將是無比艱難。尤其是假如泰坦號在鐵達尼號殘骸附近海底的話，難度將更高。

有專家指出，這次是人類史上最深海的一次拯救行動，而目前更僅有2個潛在的可行救人方法……（請點擊了解更多）

1248：美國當局在事發初期稱，船上氧氣足夠供應5人96小時之用——從下潛之日起的4天將在美國東海岸時間22日上午耗盡，現時估計「死線」是在香港時間下午7時。

1227：在救援人員爭分奪秒之際，TikTok流傳一段短片，是由潛艇的輔助船成員在「泰坦」號下潛之前進行自拍、拍到潛艇出事前的最後影片，其中也拍到船上成員之一、已曾往鐵達尼號殘骸35次的法國海洋學者納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）的身影。

1140：加拿大紐芬蘭紀念大學（MUN）高壓氧醫療專家勒代博士（Dr Ken Ledez）指出，氧氣耗盡後的生存，取決於一個人的新陳代謝，因此其中一些人可能活得比另一些人更久……（請點擊了解更多）

1100：美國海岸防衛隊發言人22日稱，10小時倒計時現已開始，必不可少的氧氣供應料美國東部時間上午7時8分（香港時間下午7時8分）耗盡。

了解更多泰坦號搜救狀況：

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包括美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）在內美媒引述國土安全部內部電子郵件及政府內部備忘錄報道，搜救船員20日搜索失蹤船隻時，每30分鐘聽到一次敲擊聲，事隔4小時、部署完額外的聲納設備後，仍聽到撞擊聲。

美國海岸警衛隊長弗雷德里克（Jamie Frederick）21日告訴記者，專家仍在分析數據，他們在20日晚和21日早上都檢測到敲擊聲。

哈丁的朋友、探險家布朗（Chris Brown）告訴英國廣播公司（BBC）：「如果發出持續的聲音，那不會被接收到，但每30分鐘發出一次，這表明是人類，」「我確信他們都在保存氧氣和能量，因為那裏又冷又黑。」

一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？

「泰坦號」16日從加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St John’s）出發，18日在下潛過程中突然通訊中斷並失蹤至今。根據美國海岸防衛隊（United States Coast Guard，USCG）估計，潛艇氧氣可供96小時左右，潛水器到格林尼治標準時間22日上午10時（香港時間22日下午6時）左右就會耗盡氧氣。

美國海岸防衛隊發言人22日稱，10小時倒計時現已開始，必不可少的氧氣供應料美國東部時間上午7時8分（香港時間下午7時8分）耗盡。

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業界及前員工曾質疑設計安全

哥倫比亞廣播公司（CBC）同日披露，早在2018年就有業界專家警告「泰坦號」設計的實驗方式可能導致「災難性」的後果。海洋技術學會（Marine Technology Society，MTS）去信海洋之門，內容提到對方宣傳「泰坦號」時，聲稱設計符合或超出海洋設備標準的挪威船級社（Det Norske Veritas，DNV）認證，惟公司似乎沒有跟隨有關標準，因此有誤導公眾及違反業界守則之嫌。

根據海洋之門的網站顯示，在「泰坦號」的簡介中，至今都沒有提及它是否獲得DNV認證。

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