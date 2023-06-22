鐵達尼號觀光潛艇剩餘氧氣供應倒數　美國：或餘8小時

載着包括英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）在內5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失蹤至今超過3天，料供氧在香港時間6月22日下午6時左右耗盡。美媒引述政府備忘錄稱，船員20日進行搜救時每30分鐘聽到一次敲擊聲，21日又再傳出聲響。哈丁的朋友稱，他相信這聲音是由人類發出。



以下是香港時間22日關於援救情況的最新消息：

美國海岸防衛隊發言人22日稱，10小時倒計時現已開始，必不可少的氧氣供應料美國東部時間上午7時8分（香港時間下午7時8分）耗盡。

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包括美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）在內美媒引述國土安全部內部電子郵件及政府內部備忘錄報道，搜救船員20日搜索失蹤船隻時，每30分鐘聽到一次敲擊聲，事隔4小時、部署完額外的聲納設備後，仍聽到撞擊聲。

美國海岸警衛隊長弗雷德里克（Jamie Frederick）21日告訴記者，專家仍在分析數據，他們在20日晚和21日早上都檢測到敲擊聲。

哈丁的朋友、探險家布朗（Chris Brown）告訴英國廣播公司（BBC）：「如果發出持續的聲音，那不會被接收到，但每30分鐘發出一次，這表明是人類，」「我確信他們都在保存氧氣和能量，因為那裏又冷又黑。」

一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？

「泰坦號」16日從加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St John’s）出發，18日在下潛過程中突然通訊中斷並失蹤至今。根據美國海岸防衛隊（United States Coast Guard，USCG）估計，潛艇氧氣可供96小時左右，潛水器到格林尼治標準時間22日上午10時（香港時間22日下午6時）左右就會耗盡氧氣。

美國海岸防衛隊發言人22日稱，10小時倒計時現已開始，必不可少的氧氣供應料美國東部時間上午7時8分（香港時間下午7時8分）耗盡。

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業界及前員工曾質疑設計安全

哥倫比亞廣播公司（CBC）同日披露，早在2018年就有業界專家警告「泰坦號」設計的實驗方式可能導致「災難性」的後果。海洋技術學會（Marine Technology Society，MTS）去信海洋之門，內容提到對方宣傳「泰坦號」時，聲稱設計符合或超出海洋設備標準的挪威船級社（Det Norske Veritas，DNV）認證，惟公司似乎沒有跟隨有關標準，因此有誤導公眾及違反業界守則之嫌。

根據海洋之門的網站顯示，在「泰坦號」的簡介中，至今都沒有提及它是否獲得DNV認證。