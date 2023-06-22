失蹤泰坦號能入海多深？　最深下潛為自由女神像41倍｜新聞背後

載有包括英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）在內5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）於18日在北大西洋失蹤，其內氧氣預計將於今日下午6時耗盡。據運營該潛水器的公司海洋之門的資料顯示，長6.7米、體積近似一架迷你貨車的「泰坦號」，最深可下潛至超過4000米海域，較鐵達尼號殘骸所在的約3800米更深。這究竟即是有多深？



1912年首航時撞冰山沉沒的鐵達尼號殘骸，目前位於美國麻省鱈魚角（Cape Cod）以東約1450公里海域。由於海洋溫度和壓力水平會隨着海底深度而變化，人體內的空氣量也會減少，只有乘坐專門的潛水器才能在這樣的深度生存，這些潛水器提供可呼吸的空氣和電力，抵禦冰冷的溫度。

據運營該潛水器的公司海洋之門稱，「泰坦號」是全世界唯一一個能下潛至超過4千米深海域的載人潛水器。

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為了能夠理解這一深度概念，可以比較一下海洋動物、知名建築、峽谷、潛水器，以更好掌握它們所處的海底深度。

據史密森學會（Smithsonian）的說法，鯊魚生活在海洋的表層，這一層延伸到海平面以下約198米，屬「透光帶」（Sunlit Zone），這一層接受最多的陽光，使得該區域成為許多海洋生物的家園。

(香港01製圖)

在更深的地方，海洋變得更加漆黑一片，而核潛艇正是在這一「中層帶」（Twilight Zone）中航行。據伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的資料，核潛艇能夠下潛到約300米深。

而據健力氏世界紀錄，史上最深的救援深度是1973年雙魚座三號（Pisces III）拯救行動，當年兩名英國水手搭乘的小型潛水器被困在愛爾蘭外海487米深的大西洋海底，所幸在氧氣耗盡前12分鐘幸運獲救。至於鐵達尼號殘骸，則位於約3800米深的海底。

此外，也可以地方或建築物來作參考。泰坦號最深可下潛至4000米處。這相當於美國大峽谷（Grand Canyon）最大深度的1.6倍，世界第一高樓、位於杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa，高675米）的5.6倍；紐約帝國大廈（Empire State Building，高381米）的10倍；法國巴黎埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower，高330米）的11.5倍；英國倫敦大笨鐘（Big Ben，高96米）的39.6倍；美國紐約自由女神像（Statue of Liberty，高92米）的41倍；香港最高建築環球貿易廣場（ICC）（高484米）的8倍。

圖為位於美國紐約市的自由女神像。（Getty）

鐵達尼號並非最深沉船？

雖然鐵達尼號是最有名的沉船之一，但若論最深的沉船則「另有其船」。根據美國海軍的資料，美國驅逐艦「羅伯茲號」（USS Samuel B Roberts）於1944年在菲律賓海岸沉沒，落入約6894米的深度。

而人類探索的最大深度之一是在馬里亞納海溝（Mariana Trench），這是地球上已知的最深點。馬里亞納海溝位於菲律賓東部，由電影製片人占士金馬倫（James Cameron）駕駛其深海挑戰者號（Deepsea Challenger）潛水器進行探索，當時占士金馬倫下潛到10,806米的深度。

不過，泰坦號目前的實際位置依然未明。據《華爾街日報》報道稱，這艘觀光潛艇下潛至鐵達尼號殘骸處耗時約2.5小時，根據此一時間計算，泰坦號此次失聯前可能下潛至2,667米處。

一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？