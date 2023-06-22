鐵達尼號觀光潛艇失蹤　盤點搜救行動裝備　私人團體投入營救行列

載着5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）自6月18日起失蹤，救援人員正爭分奪秒搜索，不同儀器如遙控潛水器、潛水機械人等都投入任務。除了多國政府外，私人團體也加入搜救行列。



綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）報道，偵察飛機、遙控潛水器、潛水機械人等都投入到搜救行動中，包括美國和加拿大海岸警衛隊均派出C-130大力神、P-3等飛機，包括投放聲納浮標，以偵測水下聲音。

↓加拿大軍方發放搜救行動片段↓

美國和加拿大海岸防衛隊已經派出長途偵察機，包括兩架C-130大力神和一架波音P-8進行雷達和視覺搜索。（Reuters）

P-3獵戶座海上巡邏機（P-3 Orion）可以長時間執行偵察任務，它也配有紅外和遠程光電攝錄機，以及特別成像雷達（special imaging radar）。

其他搜救裝備還有遙控潛水器（ROVs），在協助拯救行動時，它可以把纜線連接到潛艇，幫助把潛艇帶到水面。

鐵達尼號：2004年，一艘靠近鐵達尼號殘骸的遙控潛水器（NOAA）

還有Victor 6000潛水機械人，它能潛至深海6000米的位置，其可以遠程控制的手臂，能夠用切斷纜繩或以其他方法，協助拯救遭纏住的潛艇，不過它的能力未足以自行把潛艇帶到水面。

天空新聞報道，來自法國的科學考察船L'Atalante在22日抵達搜救現場，上面正載有Victor 6000潛水機械人。

另一艘船Horizon Arctic也在22日抵達，外界相信它載有名為Flyaway Deep Ocean Salvage System的深海打撈系統（FADOSS），其配備足夠長的電纜，能夠把潛水器拉到水面。

名為Flyaway Deep Ocean Salvage System的深海打撈系統（FADOSS）（US Navy）

私人團體加入搜救

《每日郵報》22日報道，除了政府部門外，有私人團體也加入到搜救行動中，當中有人配備有可潛至20,000英呎深海的潛水設備，但也有人投訴遲遲未獲批參與搜救，直至22日才能投入行動。

↓一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？↓