中德司法部長會談：生存權發展權是中國首要基本人權

中國司法部長賀榮6月19日晚與德國聯邦司法部長布施曼（Marco Buschmann）就中德法治交流與合作進行了深入、務實、坦誠的會談磋商。她在會上強調，生存權和發展權是中國首要的基本人權。



中國司法部網站21晚發新聞稿，介紹在德國柏林參加第七輪中德政府磋商的賀榮當天向布施曼介紹了中共二十大有關情況，並強調中國司法部深入踐行中國國家主席習近平新時代中國特色社會主義思想，立足一個統籌、五大重要職能等，積極促進社會公平正義，保障人民各項基本權益，推進全面建設社會主義法治國家。

內文稱賀榮向布施曼闡明了中國尊重和保障人權的原則立場，強調生存權和發展權是中國首要的基本人權，並就人權問題積極做德方工作。

雙方就2024年在中國舉辦第十九屆研討會、繼續商簽《中德法律交流與合作協議》第八個實施計劃以及人權對話、知識產權、人工智能、個人訊息保護、法律服務市場准入等進行了富有建設性的磋商。雙方表示，盡最大努力，朝着達成協議的目標，繼續溝通協調。

中國方面的新聞稿說，雙方認為，中德法治國家對話開創了不同社會制度、不同文化傳統國家之間在法治國家建設方面進行平等對話和友好交流的先例，為雙方健全完善相關法律制度等發揮了積極作用。

雙方表示，願意重視對方關切，共同努力，推動進一步深化兩國律師和公證員交流互鑒、人員培訓、實務合作，為兩國經貿往來、商業投資、科技交流創造良好的法治化營商環境。雙方通過對話磋商，增進了互信、理解，為重啟中德法治國家對話奠定了良好基礎。