瓦格納集團首領：俄羅斯出兵烏克蘭理由都是謊言

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月23日再將矛頭指向俄軍高層，指對方為克里姆林宮下令出兵烏克蘭製造謊言。他又指其傭兵成員遭俄軍攻擊，但莫斯科方面否認。



路透社報道，普里戈任在Telegram發表視像講話，指俄羅斯國防部企圖欺騙總統普京（Vladimir Putin）及社會，宣稱烏克蘭的瘋狂挑釁，以及基輔方面計劃與整個北約（NATO）聯手攻擊俄羅斯。

普里戈任形容俄羅斯出兵的官方理由只是「一個美麗的故事」，認為防長紹伊古（Sergei Shoigu）可以利用這場戰爭成為元帥，獲得第二枚俄羅斯英雄勛章，而現時的戰況則受到腐敗拖累。

他表示這場戰爭不是令烏克蘭去軍事或納粹化，而是被統治精英自肥之用。普里戈任聲稱，該階層並不滿足於被親俄武裝控制的烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區經濟潛力，指他們想瓜分烏克蘭的重要資產，更形容對方在頓巴斯地區大肆搜掠，但仍想獲得更多。

普利戈任一直被指有意爭取政治本錢，甚至可能取代紹伊古的防長地位，不過他多次否認說法。他22日批評軍方高層隱瞞俄軍失利及傷亡情況，並在翌日表示莫斯科原來可以在去年2月開戰前與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）達成和議。

而在有關講話公開後不久，他再發表多段錄音講法，指控俄軍攻擊瓦格納集團成員，揚言會制止「邪惡」的俄軍領導，以及向導致集團成員及數以萬計俄軍陣亡的人問責。俄羅斯國防部其後否認指控，稱對方言論與事實不符，形容是情報上的挑釁。