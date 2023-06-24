俄媒：瓦格納集團首領傳兵變　莫斯科加強戒備

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月23日發炮批評俄軍高層，並聲稱旗下成員已經由烏克蘭返回俄羅斯，並準備「一路對抗」俄軍。消息傳出後，俄羅斯當局宣布刑事調查普里戈任，莫斯科亦加強戒備。



俄羅斯塔斯社（TASS）24日報道，俄羅斯國民警衛隊中央區的所有軍官已經進入緊急狀態；莫斯科最重要設施、國家政府機構及交通基礎設施都加強保安。有網上社交媒體的照片顯示，莫斯科街頭有裝甲車巡邏。

而據中國央視了解，克里姆林宮方面暫時未有軍車出現，而位於聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓亦一切正常。

俄衛網報道，曾擔任對烏克蘭「特別軍事行動」總指揮的蘇羅維金（Sergey Surovikin）發表講話，呼籲瓦格納集團服從總統普京的意志，以和平方式解決問題。

普里戈任之前在Telegram發表視像講話，指他們的營地被俄羅斯國防部攻擊，造成巨大損失，因此揚言會作出回應，並稱自己原本已準備讓步，與國防部簽署合約。

對於今次事件，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，普京已接獲有關情況的報告，以及採取所有必要措施。