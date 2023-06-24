俄羅斯傳兵變・最新｜瓦格納從烏克蘭返俄　俄軍增兵羅斯托夫州

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）6月23日發炮批評俄軍高層，並聲稱旗下成員已由烏克蘭返回俄羅斯，準備「一路對抗」俄軍。消息傳出後，俄羅斯當局宣布對他作刑事調查，將對他控以企圖煽動叛亂罪名，莫斯科加強戒備。



1025：普里戈任稱其部隊已開進靠近烏克蘭邊境的羅斯托夫州（Rostov）

現在我們正在進入羅斯托夫。國防部的部隊，或者更確切地說，那些被派去阻擋我們道路的義務兵，都閃到一邊，目前他的部隊已經（羅斯托夫州）所有地方越過國家邊界。 普里戈任

crisis24.garda.com稱，斯托夫州、首都莫斯科（Moscow）等城市特別加強戒備。

聲稱擊落軍機

1003：普里戈任6月24日清晨說，他的部隊擊落了一架俄羅斯軍用直升機。

法媒稱普里戈任發布新講話錄音說：「一架直升機剛向一支平民縱隊開火。它已被瓦格納部隊擊落。」

他錄音中誓言，將採取一切必要行動推翻俄羅斯軍方領導層，「我們將全力以赴，我們將戰鬥到底」。

將被控煽動叛亂

0834：普里戈任否認他試圖發動政變。

俄軍和瓦格納僱傭兵在戰場上長期並肩作戰。普里戈任曾誓言要制止他所謂的俄羅斯軍隊的「邪惡行為」，他否認自己的行動構成政變。

普里戈任日前指責軍方領袖殺害他麾下2,000名戰士，俄國防部23日發表聲明反駁普里戈任，指他的指控是「訊息挑釁」。

塔斯社引述國家反恐委員會消息稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已對他作出刑事訴訟，罪名是他煽動武裝叛變。

普里戈任和俄國防部領袖矛盾衝突由來已久，前者的指控一步激化雙方的對抗情緒。

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首都加強戒備

0814：俄羅斯塔斯社（TASS）24日報道，俄羅斯國民警衛隊中央區的所有軍官已經進入緊急狀態；莫斯科最重要設施、國家政府機構及交通基礎設施都加強保安。有網上社交媒體的照片顯示，莫斯科街頭有裝甲車巡邏。

而據中國央視了解，克里姆林宮方面暫時未有軍車出現，而位於聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓亦一切正常。

俄衛網報道，曾擔任對烏克蘭「特別軍事行動」總指揮的蘇羅維金（Sergey Surovikin）發表講話，呼籲瓦格納集團服從總統普京的意志，以和平方式解決問題。

普里戈任之前在Telegram發表視像講話，指他們的營地被俄羅斯國防部攻擊，造成巨大損失，因此揚言會作出回應，並稱自己原本已準備讓步，與國防部簽署合約。

對於今次事件，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，普京已接獲有關情況的報告，以及採取所有必要措施。