俄羅斯疑兵變・最新｜普里戈任：先抓總參謀長防長　再往莫斯科

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）帶隊進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）後，傳出有至少180俄軍在接近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納投降。

普里戈任6月23日狠批俄軍高層，而且率兵從烏克蘭回國佔據軍事設施。他要求與防長及總參謀長會面。

他否認進行叛亂，並指有部隊成員正在前往首都莫斯科。當局對他控以企圖煽動叛亂罪名，莫斯科加強戒備。數小時後俄羅斯總統普京發布電視講話，指瓦格納叛國。

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1748：傳聞有至少180名俄軍在靠近沃羅涅日市的過境點布加約夫卡（Bugayevka）向瓦格納投降。

支持瓦格納的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）指出，在沃羅涅日市南面的布加約夫卡過境點，180名俄軍兵稱拒絕對抗瓦格納，隨後放下武器。

從照片可見一排俄軍列隊站着，手上和身上看來沒有任何武器。

1739：普里戈任評論普京的電視講話時稱，總統稱他為叛徒「是嚴重錯誤」。

「沒有人會應總統的要求自首……我們不希望這個國家繼續生活在腐敗和謊言中」。

普里戈任總結道：「我們是愛國者，那些反對我們的人就是那些聚集在他身邊（指普京）混蛋身邊的人。」

1734：車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）稱完全支持普京所說的句話。他說所發生的一切都是「背後插刀」以及「真正的軍事政變」。

1733：當地時間6月24日，俄羅斯國家反恐委員會宣布，莫斯科等地進入反恐行動狀態。上午10時許，記者在莫斯科紅場附近看到，上午車輛和人員相對稀少，街頭一切如常。

1708：普里戈津24日上午才公布控制俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部，稍早時瓦格納Telegram頻道帳號又公布，俄南部城市沃羅涅日（Voronezh）所有軍事設施已由組織控制。

▼以下是荷蘭媒體BNO發布的Twitter推文，稱瓦格納發布24日較早時在沃羅涅日擊落俄軍直升機的照片。

1656：車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）呼籲俄羅斯士兵不要屈服於任何「挑釁」。

他稱瓦格納僱傭軍負責人的武裝「叛亂」是「背後捅刀」。車臣隊已準備好幫助鎮壓「叛亂」。

1631：俄羅斯外交部發言人呼籲俄羅斯人團結在普京周圍。

1614：▼在俄羅斯疑發生兵變之際，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）諷刺地轉發普京的電視講話影片，還配上英文字幕：

1559：央視稱，當地時間6月24日早7時，位於俄羅斯聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓已被俄羅斯相關部門執法人員接管。根據記者了解到的消息，俄羅斯執法人員已在現場帶走數名瓦格納集團工作人員，大樓已禁止出入。

1554：俄羅斯國家反恐委員會24日宣布，在莫斯科市、莫斯科州和沃羅涅日州實行反恐行動制度。

1508：俄羅斯總統普京在電視講話中說，瓦格納集團的行為是叛國。

▼請點擊放大觀看瓦格納集團成員24日較早時在俄羅斯南部軍區總部附近的部署情況：

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1439：路透社引述俄羅斯安全部隊的消息人士指，瓦格納集團已控制沃羅涅日市（Voronezh）所有軍事設施，當地位於莫斯科以南約500公里。

1435：烏克蘭方面表示，在俄羅斯發生的事情只是個開始。

1424：俄羅斯國防部向瓦格納集團成員發出呼籲，指他們被普里戈任欺騙，加入對方的冒險罪行活動並參與武裝叛亂，「你們數個分隊的許多戰友已認識到錯誤，請求幫助他們能夠安全返回常駐地。我們已向所有這些戰士和指揮官提供這種援助。請謹慎行事，盡快與俄羅斯國防部或執法機關人員取得聯繫。」

1416：俄羅斯國家反恐委員會表示，為防止可能的恐怖主義行為，莫斯科市和莫斯科州進入反恐行動狀態。

1411：美國全國廣播公司（NBC）引述一位不具名的美國軍方高級官員指，他不認為普里戈任此階段是試圖發動針對總統普京的政變，而是試圖罷免國防部長紹伊古與總參謀長格拉西莫夫。

普京將電視講話

1356：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）將發表電視講話。

1325：網上流傳影片聲稱離俄烏邊境不遠的沃羅涅日（Voronezh）出現滾滾濃煙。

1306：荷蘭媒體BNO援引俄羅斯當地媒體報道，俄羅斯安全部隊進入瓦格納位於聖彼得堡的總部。

1258：普里戈任稱，他說他和他的部隊人員正在位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部地區軍事總部。

他稱已控制總部，以確保俄羅斯空襲目標是烏克蘭，而不是瓦格納。他又說所有位於頓河畔羅斯托夫的軍事基地都在瓦格納集團的控制之下。

除非國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）前來與他會面，否則他的部隊將封鎖頓河畔羅斯托夫並前往莫斯科。

普里戈任稱他的行動不會妨礙俄羅斯在烏克蘭進行的「特別軍事行動」。

1249：普里戈任來到位俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區總部，要求與羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。

1246：網上有影片流傳，顯示普里戈任在俄羅斯羅斯托夫軍區總部與俄羅斯高級將領進行交談。

1215：俄羅斯羅斯托夫當地媒體報道稱，一支不明身份的武裝力量正往俄南部軍區司令部所在地集結，已控制附近街區。

美國注視事態發展 拜登已聽取匯報

1206：美國白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）稱美國正監控俄羅斯局勢，並打算根據事態發展與盟友和夥伴進行磋商。

我們正在監控局勢，並將根據事態發展與盟友和夥伴進行磋商

霍奇說總統拜登（Joe Biden）已聽取關於俄羅斯局勢發展的匯報。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年6月20日在加州出席人工智能（AI）活動。（Reuters）

莫斯科採取反恐措施

1150：莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram頻道表示，莫斯科正在採取反恐措施，旨在加強安保，並對道路進行額外管制。

消息稱：「莫斯科正在採取旨在加強安保的反恐措施。對道路實行了額外管制。有可能將限制舉行大規模活動。請對所採取措施予以理解。」

俄衛網24日較早時稱，莫斯科市中心局勢平靜，各個廣場和街道上沒有軍事裝備或其他裝甲車輛。聯邦委員會和國家杜馬（國會）附近以及其他地區沒有某些Telegram頻道此前聲稱的裝甲車，以及並未加強警力。

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俄烏邊境一市對外部份公路關閉

1146：據塔斯社記者報道，連接俄羅斯頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）（Rostov-on-Don）和亞速海港口塔甘羅格（Taganrog）以西約60公里的道路已完全關閉。據報道，通往莫斯科的M4高速公路北上的交通也受到類似的限制。據報道，頓河畔羅斯托夫的其他出口仍然可用。

1144：莫斯科市長稱已在道路上增加額外的檢查措施。

1143：俄羅斯聯邦安全局公共關係中心24日發聲明稱，普里戈任的言論是「犯罪和背叛」，並呼籲瓦格納的戰士們採取措施將其逮捕。

據俄羅斯國際文傳電訊社6月24日報道聲明中寫道：「我們敦促『瓦格納』的戰士們不要犯不可挽回的錯誤，停止任何針對俄羅斯人民的武力行動，不要執行普里戈任罪惡的、叛變的命令，採取措施將其逮捕。」公共關係中心強調，普里戈任的話「實際上是號召在俄羅斯領土上發動武裝內部衝突，是對俄羅斯軍人的『背後捅刀子』」。

1129：俄羅斯陸軍中將阿列克謝耶夫對瓦格納呼籲說，無法想像能有對俄羅斯和俄軍形象的更大打擊。

俄羅斯衛星通訊社取得的影片中，阿列克謝耶夫說：

無論你們的意圖是甚麼，這都是對國家和總統的背刺。只有總統才有權任命武裝力量的最高領導層，而你們卻圖謀他的權力。這是一場國家政變。我請你們回心轉意，現在不要這樣做。因為現在無法想像能有對俄羅斯及其武裝力量形象的更大打擊。

這種挑釁只能是俄羅斯聯邦的敵人做出的。我請求現在停下，武裝力量過去和將來都不會對你們的部隊使用任何武器。我們現在不需要在國內發動內戰。醒悟吧！

1125：俄羅斯發布新聞的Telegram賬號Mash24日關於「俄南部軍區總部大樓附近出現軍用車輛」報道所配影片中的畫面。

《莫斯科共青團員報》報道稱，俄南部軍區總部大樓附近還出現裝甲運輸車，頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）中心一些路段有警車在巡邏。報道還稱，羅斯托夫州（Rostov）一些地區還傳出直升機飛行的聲音。不過，報道稱，俄執法部門暫未對上述消息作出回應。

俄新社、塔斯社等多家俄媒此前報道，普里戈任日前在社交平台上發帖稱「瓦格納」一些營地遭襲，並將其歸咎於俄軍事領導層。對此，俄國防部回應稱消息不屬實。

塔斯社還報道稱，俄聯邦安全局已針對號召武裝叛亂行為刑事立案。俄羅斯總統新聞祕書、克宮發言人佩斯科夫稱，俄總統普京就武裝叛亂企圖下達有關指令後，俄國防部、聯邦安全局、國家近衞軍、內務部全天候向普京匯報為執行這些指令所採取措施有關情況。

羅斯托夫州（Rostov）州長24日敦促當地居民待在家中，保持冷靜。

1111：羅斯托夫市在其社交媒體賬號上發布的影片，身穿制服的武裝人員包圍該市的內政部大樓。

包括首都莫斯科和羅斯托夫市等地，市面都有裝甲車巡邏，氣氛緊張。

1110：據荷蘭媒體BNO新聞：塔斯社在圖片說明中確認，瓦格納部隊在俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）軍事總部附近。

1108：俄軍在西南部城市頓河畔羅斯托夫與首都莫斯科加強戒備。莫斯科市面有裝甲車行駛，但夜總會等商店繼續營業。

俄國民警衛隊中央區軍官進入緊急狀態

1039：俄羅斯衛星通訊社6月24日引述據俄羅斯總檢察院新聞處消息，已控告普里戈涉武裝叛亂，將在案件框架內作出法律評估。消息說：「俄羅斯聯邦安全調查局於2023年6月23日根據《俄羅斯刑法典》第279條，就組織武裝叛亂之事實合理合法地對普里戈任提起刑事訴訟。」

總檢察院稱：「他的行為將得到適當的法律評估。」

根據俄羅斯法例，武裝叛亂罪成可被判處12至20年有期徒刑。

另據俄羅斯消息報24日凌晨的報道，俄羅斯國民警衛隊中央區所有軍官已抵達崗位進入緊急狀態。

1025：普里戈任稱其部隊已開進靠近烏克蘭邊境的羅斯托夫州（Rostov）

現在我們正在進入羅斯托夫。國防部的部隊，或者更確切地說，那些被派去阻擋我們道路的義務兵，都閃到一邊，目前他的部隊已經（羅斯托夫州（Rostov））所有地方越過國家邊界。 普里戈任

crisis24.garda.com稱，羅斯托夫州（Rostov）、首都莫斯科（Moscow）等城市特別加強戒備。

聲稱擊落軍機

1003：普里戈任6月24日清晨說，他的部隊擊落了一架俄羅斯軍用直升機。

法媒稱普里戈任發布新講話錄音說：「一架直升機剛向一支平民縱隊開火。它已被瓦格納部隊擊落。」

他錄音中誓言，將採取一切必要行動推翻俄羅斯軍方領導層，「我們將全力以赴，我們將戰鬥到底」。

將被控煽動叛亂

0834：普里戈任否認他試圖發動政變。

俄軍和瓦格納僱傭兵在戰場上長期並肩作戰。普里戈任曾誓言要制止他所謂的俄羅斯軍隊的「邪惡行為」，他否認自己的行動構成政變。

普里戈任日前指責軍方領袖殺害他麾下2,000名戰士，俄國防部23日發表聲明反駁普里戈任，指他的指控是「訊息挑釁」。

塔斯社引述國家反恐委員會消息稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已對他作出刑事訴訟，罪名是他煽動武裝叛變。

普里戈任和俄國防部領袖矛盾衝突由來已久，前者的指控一步激化雙方的對抗情緒。

首都加強戒備

0814：俄羅斯塔斯社（TASS）24日報道，俄羅斯國民警衛隊中央區的所有軍官已經進入緊急狀態；莫斯科最重要設施、國家政府機構及交通基礎設施都加強保安。有網上社交媒體的照片顯示，莫斯科街頭有裝甲車巡邏。

而據中國央視了解，克里姆林宮方面暫時未有軍車出現，而位於聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓亦一切正常。

俄衛網報道，曾擔任對烏克蘭「特別軍事行動」總指揮的蘇羅維金（Sergey Surovikin）發表講話，呼籲瓦格納集團服從總統普京的意志，以和平方式解決問題。

普里戈任之前在Telegram發表視像講話，指他們的營地被俄羅斯國防部攻擊，造成巨大損失，因此揚言會作出回應，並稱自己原本已準備讓步，與國防部簽署合約。

對於今次事件，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，普京已接獲有關情況的報告，以及採取所有必要措施。