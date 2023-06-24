俄羅斯傳兵變｜普京公開指瓦格納叛國後 組織大樓被封＋帶走數人
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23日狠批俄軍高層，而且率兵從烏克蘭回國，要求與防長及總參謀長會面。他否認進行叛亂，但有部隊成員正在開往首都莫斯科。
事發數小時後，俄羅斯總統普京發表5分30秒的電視講話，指瓦格納叛國。
普京稱，俄羅斯已對普里戈任控以企圖煽動叛亂罪名，首都莫斯科加強戒備。
普京在電視講話中說，瓦格納集團的行為是叛國。他說所有對抗軍隊的人都是叛徒。他指一些俄羅斯人被騙進行冒險犯罪，又形容叛國者是在俄羅斯背後插刀。
他說，俄羅斯武裝部隊已得到必要的命令。
他說，他們正在為人民的生命和安全而戰。俄羅斯需要團結所有力量。他稱俄羅斯應該消除任何分歧。
他稱俄羅斯所看到的是對我們的背叛。俄羅斯面臨叛國行為。俄羅斯將保衛我們的國家免受內部叛變的威脅。
他稱羅斯托夫市的情況很困難，但將採取果斷行動來穩定該市局勢。
普京說將捍衛憲法，參與叛亂的每個人都將受到懲罰，「我們的回應將會嚴厲」。
他在講說中指出，瓦格納是「解放」頓巴斯的英雄，但叛軍正在把俄羅斯推向失敗和投降。
普京稱羅斯托夫政府機構基本上被封鎖，他要求部隊成員停止參與犯罪行為。他將將盡一切努力保護俄羅斯。
在俄羅斯疑發生兵變之際，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）被指煽動叛亂，他有可能被捕被罰？
俄羅斯已對他下達拘捕令，此外總檢察院新聞處稱已控告普里戈涉武裝叛亂，將在案件框架內作出法律評估：「俄羅斯聯邦安全調查局於2023年6月23日根據《俄羅斯刑法典》第279條，就組織武裝叛亂之事實合理合法地對普里戈任提起刑事訴訟。」總檢察院稱：「他的行為將得到適當的法律評估。」根據俄羅斯法例，武裝叛亂罪成可被判處12至20年有期徒刑。......點擊了解更多
瓦格納是如何走向兵變？
對於普里戈任而言，瓦格納收歸國防部管轄就是要他交出一切。而與自己「識於微時」的普京公開表態支持國防部的要求，更讓普里戈任感到失望和覺得遭普京背叛，瓦格納軍團的變相「滅亡」隨即進入倒數。普里戈津6月23日率兵從烏克蘭返回俄羅斯，進入邊境城市羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）等地，聲稱已控制南部軍區總部總部，要求與羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，否則「首都見」。......點擊了解更多