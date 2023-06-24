俄羅斯傳兵變｜普京公開指瓦格納叛國後　組織大樓被封＋帶走數人

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23日狠批俄軍高層，而且率兵從烏克蘭回國，要求與防長及總參謀長會面。他否認進行叛亂，但有部隊成員正在開往首都莫斯科。



事發數小時後，俄羅斯總統普京發表5分30秒的電視講話，指瓦格納叛國。

普京稱，俄羅斯已對普里戈任控以企圖煽動叛亂罪名，首都莫斯科加強戒備。

普京在電視講話中說，瓦格納集團的行為是叛國。他說所有對抗軍隊的人都是叛徒。他指一些俄羅斯人被騙進行冒險犯罪，又形容叛國者是在俄羅斯背後插刀。

他說，俄羅斯武裝部隊已得到必要的命令。

他說，他們正在為人民的生命和安全而戰。俄羅斯需要團結所有力量。他稱俄羅斯應該消除任何分歧。

他稱俄羅斯所看到的是對我們的背叛。俄羅斯面臨叛國行為。俄羅斯將保衛我們的國家免受內部叛變的威脅。

他稱羅斯托夫市的情況很困難，但將採取果斷行動來穩定該市局勢。

普京說將捍衛憲法，參與叛亂的每個人都將受到懲罰，「我們的回應將會嚴厲」。

他在講說中指出，瓦格納是「解放」頓巴斯的英雄，但叛軍正在把俄羅斯推向失敗和投降。

普京稱羅斯托夫政府機構基本上被封鎖，他要求部隊成員停止參與犯罪行為。他將將盡一切努力保護俄羅斯。

在俄羅斯疑發生兵變之際，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）