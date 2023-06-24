俄羅斯內戰｜瓦格納兵變公布控制兩市 稱擊落俄軍直升機「派相」
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）帶隊先後進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh），並稱已掌控所有軍事設施。
最新消息稱，瓦格納部隊已經過沃羅涅日市
▼以下是荷蘭媒體BNO發布的Twitter推文，稱瓦格納發布24日較早時在沃羅涅日擊落俄軍直升機的照片。
普里戈任6月23日狠批俄軍高層，且率兵從烏克蘭回國，聲稱控制了接近俄烏邊境的頓河畔羅斯托夫市軍事設施。他進入俄南部軍區總部後，要求與防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，後來更稱要抓捕他們，搞定後再往首都莫斯科進發。
普里戈任否認進行叛亂，並指有部隊成員已在前往首都莫斯科。
俄羅斯對他控以企圖煽動叛亂罪名，包括首都莫斯科在內的城市加強戒備。數小時後俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。
俄羅斯外交部發言人呼籲俄羅斯人團結在總統普京周圍。車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）似是響應呼籲，促俄羅斯士兵不要屈服於任何「挑釁」。
他又引用普京的電視演說字眼發聲明，稱瓦格納的武裝「叛亂」是「背後捅刀」，而車臣隊已準備好協助平亂。
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）被指煽動叛亂，他有可能被捕被罰？
俄羅斯已對他下達拘捕令，此外總檢察院新聞處稱已控告普里戈涉武裝叛亂，將在案件框架內作出法律評估：「俄羅斯聯邦安全調查局於2023年6月23日根據《俄羅斯刑法典》第279條，就組織武裝叛亂之事實合理合法地對普里戈任提起刑事訴訟。」總檢察院稱：「他的行為將得到適當的法律評估。」根據俄羅斯法例，武裝叛亂罪成可被判處12至20年有期徒刑。......點擊了解更多
瓦格納是如何走向兵變？
對於普里戈任而言，瓦格納收歸國防部管轄就是要他交出一切。而與自己「識於微時」的普京公開表態支持國防部的要求，更讓普里戈任感到失望和覺得遭普京背叛，瓦格納軍團的變相「滅亡」隨即進入倒數。普里戈津6月23日率兵從烏克蘭返回俄羅斯，進入邊境城市羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）等地，聲稱已控制南部軍區總部總部，要求與羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，否則「首都見」。......點擊了解更多