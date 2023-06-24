俄羅斯內戰瓦格納車隊「正義遊行」往莫斯科　多國關注＋呼籲克制

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23及24日先後帶隊進入接近俄烏邊境頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）。



有支持瓦格納集團的Telegram賬號發文發相，稱有至少180名俄軍在接近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納投降。

另有報道指部隊已通過沃羅涅日市。他們應是開往莫斯科，進行普里戈任口中的「正義遊行」。

沃羅涅日是沃羅涅日州首府，公路與莫斯科和頓河畔羅斯托夫相接。沃羅涅日州南部與烏克蘭盧甘斯克州接壤。

頓河畔羅斯托夫所在的羅斯托夫州與烏克蘭頓涅茨克接壤，與烏克蘭港口城市馬里烏波爾接近。

普里戈任23日狠批俄羅斯軍方高層，且率兵從烏克蘭回國，其後聲稱已將頓河畔羅斯托夫市的南部軍區總部控制，並要求與防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。

香港時間24日下午，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。普里戈任否認，並說不想國家繼續活在腐敗與謊言中——這被視為他首次公然反對普京這為親密盟友。

普里戈任其後更說要抓紹伊古和格拉西莫夫，之後再向莫斯科進發。當日較早時俄羅斯當局對普里戈任控以企圖煽動叛亂罪名，但他否認。

當局又在莫斯科、頓河畔羅斯托夫市、沃羅涅日市等建立反恐行動制度，並在香港傍晚時分警告會限制網絡服務。

俄羅斯疑兵變：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

以下是多國對俄局勢發表的回應：

中國：

央視24日引述中國駐俄羅斯大使館工作人員對記者說，目前俄羅斯首都地區平靜，使館將會繼續關注羅斯托夫當地的情況。

烏克蘭：

烏克蘭國防部24日發表簡短的聲明稱，「我們正在關注。」

烏總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）24日在社交媒體發文，稱「一切在俄羅斯才剛剛開始」。

波多利亞克說，「普里戈任在俄羅斯境內的反恐行動已導致羅斯托夫、數條聯邦高速公路、特別軍事行動南部軍區總部被佔領。這些事件在俄羅斯引起廣泛關注，甚至俄羅斯聯邦安全局、國家反恐委員會和總檢察長辦公室進行了侮辱性的法律評估。精英階層之間的分歧太明顯了。同意和假裝一切都解決了是行不通的，一定會有人失敗，要麼是普里戈任以致命結局結束，要麼是『反普里戈任』集體結束，一切在俄羅斯才剛剛開始」。

美國：

普里戈任發表關於俄軍事領導層的言論後，美國白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）稱美方正在關注俄羅斯局勢，美國總統拜登已聽取有關俄羅斯國內局勢發展情況的簡報。

報道稱，霍奇在一份聲明中稱，「我們正在關注局勢，並會就這些事態發展與盟友和夥伴進行磋商」。

英國：

英國國防部6月24日表示，瓦格納集團發動兵變，朝莫斯科方向倒伐後，俄羅斯正面臨着最大的安全挑戰。

英國國防部指出，瓦格納集團的部隊從從俄羅斯佔領的烏克蘭的地區進入俄羅斯，並且佔領了頓河畔羅斯托夫的關鍵地點，包括管理俄羅斯在烏克蘭軍事行動的總部。

「瓦格納部隊正在通過沃羅涅日州向北移動，幾乎可以肯定他們的目標是前往莫斯科。」

英國防部同時指出，目前瓦格納集團和俄羅斯安全部隊之間發生戰鬥的情況非常有限，一些人可能避免捲入事件，或正默許瓦格納的行動。

其他國家或機構回應：

愛沙尼亞（Estonia）總理卡拉斯（Kaja Kallas）稱已加強與俄羅斯接壤邊境的安全，敦促人們不要往俄任何地區。

北約發言人稱正在監測關於俄羅斯的局勢。

意大利總理辦公室稱，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）正在密切關注俄羅斯的事件，這些事件表明俄羅斯對烏克蘭的軍事行動正在造成俄國內的不穩定狀況。

白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在社交媒體發文，稱普京和盧卡申科已通話，並告知他「俄羅斯發生的事情」。

卡塔爾外交部稱對俄羅斯局勢表示擔憂，呼籲「最大限度的克制」，又指俄羅斯的局勢將對能源和食品供應產生影響。

波蘭政府發言人稱，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）24日與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）討論俄羅斯局勢。

克里姆林宮稱普京和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通話了，埃爾多安稱完全支持俄羅斯領導人針對「叛變」所採取的措施。