俄羅斯兵變｜傳瓦格納5000前鋒逼近莫斯科　距首都或100-400公里

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）攻佔兩個城市，打通進軍莫斯科的道路。綜合不同消息指，總兵力僅2.5萬人的瓦格納集團，有大約5000前鋒兵力迫近莫斯科。有不同消息指，兵鋒已抵莫斯科外400公里、320公里處，甚至有指莫斯科外100公里有叛軍出沒。不過，香港時間6月25日凌晨一度傳出普里戈任傳同意停止進軍。

以下是最新病變消息進度：

0101：歐洲改革中心（Centre for European Reform）外交政策總監Ian Bond向天空新聞表示，「有一些證據」顯示瓦格納集團可能距離莫斯科100公里外。

0055：美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）因應俄羅斯局勢，取消出訪以色列及約旦，他亦與烏克蘭軍方高層通話。

0046：土耳其總統埃爾多安與普京通話，提早協助研究「和平方案」，化解瓦格納與俄軍之間的分歧。

0023：白宮表示，總統拜登與英、法、德領袖討論俄羅斯局勢，並重申對烏克蘭的支持。

0019：法國外交部指，由於俄羅斯的軍事及安全局勢急劇變化，因此呼籲國民不要前往當地。

0017：路透社引述親俄烏克蘭頓涅茨克領導消息指，瓦格納有大約5000兵力迫近莫斯科。

0016：莫斯科地區取消所有大型戶外活動，直至7月1日為止。

0006：天空新聞分析員Philip Ingram表示，瓦格納花了18個月才於烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）推進7公里，但現在他們卻在一天內於俄羅斯行軍350公里。他形容瓦格納在俄羅斯的M4公路取得重要進展，令他們距離莫斯科只有4小時車程。《每日郵報》指，瓦格納位處莫斯科320公里外，意味他們可能在傍晚或晚上與俄軍交戰。

2323：莫斯科市長表示，下周一將會是「非工作日」，以盡量減低風險。他又指情況困難，莫斯科已宣布進入反恐行動狀態。

2322：俄羅斯外交部表示，叛亂正中俄羅斯外敵下懷。

2306：據烏克蘭真理報指，在距離莫斯科僅400公里的俄羅斯利佩茨克州Krasnoe村附近出現瓦格納集團的車隊。

2259：瓦格納集團車隊繼續北上，據外媒指，莫斯科嚴陣以待，俄羅斯《公報》（Vedomosti）稱俄軍士兵在莫斯科西南邊緣設置一個機槍陣地，《基輔郵報》（Kyiv Post）則指，俄軍正在莫斯科市郊挖戰壕。