俄羅斯新設習思想研究室　了解未來中國發展方向

新華社6月21日稱，俄羅斯專門研究習近平新時代中國特色社會主義思想的研究室日前在莫斯科成立。



新華社稱，研究室由俄羅斯智庫、俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所建立，匯集了俄羅斯重要專家學者，旨在系統研究習近平新時代中國特色社會主義思想。研究室的俄文全稱為「中國當代意識形態和習近平思想研究室」。

報道引述俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長巴巴耶夫（Kirill Babaev）說，習近平新時代中國特色社會主義思想是一個完整的科學體系，俄羅斯需要了解當代中國國家建設的思想原理。

他說，讓俄羅斯社會各界了解習近平新時代中國特色社會主義思想，理解新時代中國取得如此發展成就的思想源泉，弄懂未來中國發展方向，是成立研究室的初衷。

報道稱，研究室對習近平新時代中國特色社會主義思想的研究涵蓋政治、經濟、外交、軍事、生態和文化等各個領域。第一批研究成果將於2025年以專著形式出版。

據巴巴耶夫介紹，這些成果將幫助包括俄羅斯各級官員在內的讀者了解習近平新時代中國特色社會主義思想的內涵及其對中國發展和俄中關係走向的重要意義。

俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所將中國研究，特別是習近平新時代中國特色社會主義思想研究作為工作重點。據報道，研究室目前有10名專家，分別來自俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所、俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所，以及俄羅斯高等經濟大學等。

巴巴耶夫說，俄羅斯政府、商界、學界深入了解習近平新時代中國特色社會主義思想的意願非常強烈。他說，習近平3月對俄進行國事訪問期間，新華社國家高端智庫在莫斯科發布《邁向現代化強國的發展密碼——習近平經濟思想的時代特質和實踐價值》（俄文版）智庫報告，引發俄各界人士和專家學者的高度關注和持續討論。「這篇報告對俄各界深入理解習近平經濟思想有重要意義。」