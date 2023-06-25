加拿大航空副機師半途喪失工作能力　休班機師秒接手客機順利抵埗

加媒6月23日報道，加拿大航空（Air Canada）一班客機7日從多倫多飛往紐芬蘭及拉布拉多省首府聖約翰（St John）途中，副機師突然失去駕駛能力，職務臨時由一名恰巧搭機的休班機師補上，客機最後順利降落。



加拿大電視網（CTV）23日引述加拿大交通安全委員會（TSB）稱，涉事航班編號為AC692，副機師喪失駕駛能力後，幸得一名休班機師接替他的工作。客機最終順利降落，未有發生意外。

這名休班機師原以乘客身份坐上客機，準備飛往目的地值班。

圖為加拿大航空（Air Canada）2023年3月1日Twitter圖片。（Twitter @AirCanada）

TSB表示，客機降落聖約翰時，緊急救援人員已在閘口待命。暫未知涉事副機師為何失去駕駛能力。

航班追蹤網站FlightAware資料顯示，客機延誤50分鐘後在當地時間下午5時40分起飛，晚上10時26分抵達目的地，總共只延誤1小時5分鐘，航線亦大致如常。

加拿大航空（Air Canada）航班編號AC692客機2023年6月7日從多倫多飛往紐芬蘭及拉布拉多省首府聖約翰（St John）途中，副機師突失去行動能力，職務由休班機師補上，終成功着陸。航班跟蹤網站（FlightAware）資料顯示，飛行執跡大致未受影響。（FlightAware截圖）

TSB將事件列為5級事件（class 5 occurrence），即無須接受全面調查，且「不太可能找出新的安全教訓，促進運輸安全」。

TSB並無透露客機型號。路透社23日報道稱，據加拿大航空網站介紹，該航班通常採用空中巴士A220（Airbus A220）客機，可載約140名乘客。

同場加映：【旅遊注意】坐飛機千萬別脫鞋或穿瑜伽褲 專家揭空難時保命秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

同場加映：女乘客為慳飛機行李超重費「把6公斤衣服穿上身」 地勤這樣處理（點擊放大瀏覽）▼▼▼