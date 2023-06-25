希臘大選第二輪投票　民調：新民主黨有望獲勝

希臘總統選舉星期天（6月25日）開始第二輪投票，目前外界普遍認為米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）及其所領導的新民主黨（New Democracy Party），將在本輪投票中贏得「壓倒性」勝利。



米佐塔斯基的新民主黨在5月21日的第一輪選舉中獲得40.8%選票，贏得146個議席，距離絕對多數還差5個。不過，米佐塔斯基當時表明拒絕與其他政黨組閣，因此希臘定於6月25日進行第二輪選舉。

米佐塔基斯之前多次表明，希望新民主黨能獨立執政。路透社報道，最近幾天的民調顯示，新民主黨獲得超過40%的選票；前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（SYRIZA）則以約20%的得票率落後。

據報，希臘各地的投票站星期天上午7時（香港時間中午12時）開放，12小時後關閉，計票結果預計在香港時間星期一（26日）凌晨1時左右出爐。

第一輪大選中得票率前三的黨派均未成功組建聯合政府。確認組閣失敗後，總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）5月24日任命高等法官、審計法院院長薩馬爾斯（Ioannis Sarmas）為看守總理，組建看守政府。

第二輪選舉將採用2020年修訂通過的「浮動比例獎勵議席制」，即最大黨有效選票比例大於或等於25%，可獲得獎勵議席20席，獎勵議席隨得票率增加而增加，最多可獲得50個獎勵議席，以此提升贏得選舉的政黨單獨組閣的可能性。所有政黨都有資格再次參選。

新華社報道稱，有分析指出，第二輪選舉得票率達約38%即可獲得多數議席，實現獨立執政。

本文獲《聯合早報》授權轉載

