希臘大選次輪投票｜新民主黨宣布獲勝　前總理米佐塔基斯再掌權

希臘總統選舉周日（6月25日）進行第二輪投票，領導執政新民主黨的前總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布贏得選舉，擊敗前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（SYRIZA）得票。米佐塔基斯表示，選舉結果顯示，希臘人民授權他推進急需的改革。



官方結果顯示，由55歲米佐塔基斯領導的中右翼新民主黨，贏得40.4%的選票，在300個席位的議會中獲得157個席位，獲得絕對多數席位。米佐塔基斯向歡呼的人群發表講話，承諾將實現強勁經濟增長、提高工資，並改革醫療體系。

米佐塔基斯領導的新民主黨，在5月21日的第一輪選舉中得票40.8%，贏得146個議席，距離絕對多數還差5個。不過，米佐塔基斯拒絕與其他政黨組閣，因此進行第二輪選舉。

路透社報道，最近幾天民調均顯示，新民主黨獲得超過40%的選票；激進左翼聯盟以約20%的得票率落後。

第二輪選舉將採用2020年修訂通過的「浮動比例獎勵議席制」，即最大黨有效選票比例大於或等於25%，可獲得獎勵議席，獎勵議席隨得票率增加而增加，最多可獲得50個獎勵議席，以此提升贏得選舉的政黨單獨組閣的可能性。

新華社報道，有分析指出，第二輪選舉得票率達約38%即可獲得多數議席，實現獨立執政。

今次選舉焦點之一是本月14日的移民船沉沒事件，載有約750人的移民船從利比亞出發前往意大利，駛至希臘南部海域時沉沒，只有104人生還，希臘海岸警衞隊被指拒絕及時施救。