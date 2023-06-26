希臘大選第二輪投票｜初步點票以逾40%領先　執政新民主黨料獲勝

希臘總統選舉周日（6月25日）進行第二輪投票，票站調查顯示，前總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的執政新民主黨將贏得選舉。內政部數據也顯示，在點算24.6%選票後，新民主黨以40.5%的得票率領先，前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（SYRIZA）得票為17.9%。



米佐塔基斯領導的新民主黨，在5月21日的第一輪選舉中得票40.8%，贏得146個議席，距離絕對多數還差5個。不過，米佐塔基斯拒絕與其他政黨組閣，因此進行第二輪選舉。

路透社報道，最近幾天民調均顯示，新民主黨獲得超過40%的選票；激進左翼聯盟以約20%的得票率落後。

第二輪選舉將採用2020年修訂通過的「浮動比例獎勵議席制」，即最大黨有效選票比例大於或等於25%，可獲得獎勵議席，獎勵議席隨得票率增加而增加，最多可獲得50個獎勵議席，以此提升贏得選舉的政黨單獨組閣的可能性。

新華社報道，有分析指出，第二輪選舉得票率達約38%即可獲得多數議席，實現獨立執政。

如果新民主黨這次仍無法取得單獨組閣條件的過半席次，希臘可能在約一個月後舉行第三次改選。

今次選舉焦點之一是本月14日的移民船沉沒事件，載有約750人的移民船從利比亞出發前往意大利，駛至希臘南部海域時沉沒，只有104人生還，希臘海岸警衞隊被指拒絕及時施救。