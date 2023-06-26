德州機場工人被吸入飛機引擎亡　美國當局調查

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，正調查德州聖安東尼奧機場（San Antonio International Airport）一名地勤人員被吸入達美航空（Delta Air Lines）飛機引擎後身亡的事件。



事發在23日晚10時25分左右，當時達美航空一架飛機從洛杉磯飛抵聖安東尼奧機場，在滑行至登機口時，一名地勤人員被吸入引擎，當時飛機其中一個引擎仍在運轉。

死者為地勤服務公司Unifi Aviation的工人，為達美航空和其他航空公司的地面服務承包商。Unifi Aviation形容事件是悲慘的意外，稱初步調查顯示意外與公司的營運流程、安全程序和政策無關，出於對死者的尊重，不會分享其他信息。達美航空亦對事件深表難過，表示會配合當局調查。

2022年12月，阿拉巴馬州蒙哥馬利（Montgomery）亦有類似意外，一名機場女職員走近剛降落的飛機引擎時出事，美國航空（American Airlines）的子公司皮埃蒙特航空（Piedmont Airline）被職業安全與健康管理局罰款1.5萬美元。局方認為，適當的培訓和安全程序，可以避免慘劇。