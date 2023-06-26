外交部：美國應立即停止將新冠溯源問題政治化武器化

美國6月23日解密並公開新冠病毒溯源報告，關注武漢病毒研究所與病毒起源的潛在聯繫。中國外交部發言人毛寧26日在記者會上表示，美國應立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化。



毛寧表示，中方在新冠病毒溯源問題上一貫主張尊重科學事實，積極支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。在新冠病毒溯源問題上，中國分享的數據和研究成果最多，作出的貢獻最大，這充分體現了中方開放、透明和負責任態度。

毛寧稱，「實驗室泄漏極不可能」是中國-世衛組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，準確反映在中國-世衛組織溯源聯合研究報告中，也得到了國際社會和科學界的廣泛認可。

毛寧指，美國應當立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化，停止對別國進行栽贓抹黑、甩鍋推責，停止對自身存在的種種疑點裝聾作啞，盡快回應國際社會合理關切，主動同世衛組織分享本國早期疑似病例數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況，給世界人民一個負責任的交代。

美國情報部門23日解密一份新冠病毒疫情起源報告，顯示無直接證據表明病毒源於中國武漢病毒研究所發生的一宗「研究事件」 ，亦無證據顯示武漢病毒研究所的研究資料中存在新冠病毒或其近源祖先。