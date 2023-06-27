德法意將在原材料採購方面合作　減少依賴中國等地進口

德國、法國和意大利三國部長宣布，三國將在擴大採礦、煉油和回收領域的數據共享及採購合作，以減少從中國等其他國家進口原材料的依賴。三國部長是在柏林舉行的經濟和工業部長會議上達成協議，並指這標誌三國在歐洲產業政策合作上，進入了新階段。



歐盟委員會3月份公布《關鍵原材料法案》法案，建議設立一個稀土和鋰等其他關鍵材料的中央採購機構，並迫使成員國加快新礦山和加工廠的審批速度，以確保歐盟能夠獲得安全、多樣化、負擔得起和可持續的關鍵原材料供應。

三國部長舉行三邊會談，討論供應鏈彈性和增強歐盟礦產自給自足的問題，旨在協調各國做法，並推動歐盟其他國家朝同一方向發展。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）指出，如果不能幫助本國企業獲得他們強烈需要的原材料，就不能保證生態和數碼轉型。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）亦稱，原材料供應更加多樣化，以及在原材料方面更緊密合作，將可確保經濟安全。意大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）則表示，「我們不想將對俄羅斯的依賴，換成對中國的依賴。」

三國部長表示，將舉行更多的三邊會議，以加強在歐洲層面戰略問題上的合作。

另一方面，中國國務院總理李強在天津會見世界貿易組織總幹事伊維拉時表示，一些國家提出的所謂「降依賴」「去風險」，違背經濟規律，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，最終阻礙世界經濟復蘇進程。