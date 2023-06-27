搭Uber美國女誤以為被綁架往墨西哥車內開槍　司機爆頭亡

來自美國肯塔基州48歲女子科帕斯（Phoebe Copas）6月16日乘搭Uber前往西南端的德州，誤以司機加西亞（Daniel Piedra Garcia）綁架她、要將她運去墨西哥，於是掏槍射殺他。警方調查發現司機並無進行綁架，女子將被控謀殺。



科帕斯擬往埃爾帕索（El Paso）的賭場Speaking Rock Casino找男友，召來一輛Uber，司機正是52歲的加西亞。

她途中看到墨西哥邊境城市華雷斯（Juarez）的相關告示牌，以為他要將她綁到墨西哥。

她決定「先發制人」，從手提袋中取出一把左輪手槍朝加西亞的頭部開槍。汽車隨之失控，直至撞上公路旁障礙物才停下。車子停下後，她向中彈的加西亞拍照、通知男友，最後才打電話報警。

美國司機加西亞因被誤以為是綁匪，遭女乘客開槍射。但警方調查發現他並無綁架她，那名衝動魯莽的乘客將被控謀殺。（加西亞遺孀設立gofundme專頁照片）

加西亞雖被緊急送院，以維儀器維持生命，當醫生告知家屬他的情況可能不會好轉，家屬決定同意為他拔喉。

警方調查後發現加西亞沒綁架她的意圖，因車輛沒偏離路線。汽車之所以會朝墨西哥前進，純粹是因為華雷斯與艾爾帕索位處美墨邊境，兩地僅有一河之隔，當地才會設有華雷斯的路牌。

她本來被控加重襲擊罪（aggravated assault），科斯帕死後被改控謀殺罪。警方稱原因是她懷疑自己被綁架後沒盡快報警，而是先向加西亞拍照以及開槍。

加西亞的遺孀說，死者生前是家中唯一經濟支柱，最近才從上一份工作所受的傷康復，再度出來工作賺錢養家，不料因一場誤會失去性命。

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