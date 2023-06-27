最不快樂兼毫無熱情　日本在全球打工仔排行榜墊底　香港排第幾？

日本在一般眼中是工作環境壓力最大、加薪困難、不時出現職場欺凌、甚至過勞死丟命的地方。有研究發現如此的印象並非偏見——在全球多個地區，日本的打工仔滿足度排行最低，排行包尾。



第一份的報告是2022年11月，由日本人力資源公司Persol總合研究所發表的報告，目的是就世界各地18個地方的工作環境進行調查研究，其中在「well-being」，即通過工作感到快樂的程度上，日本只取得49.1%，全球最低。

相比其他地區，香港取得56.3%排行尾四、台灣是55.3%排行尾三、中國大陸為89.2%，排行第四；至於第一名是印度，取得了92.6%。

Persol指出這與日本的公司文化，包括辦公室政治及管理方式有關。而公司不鼓勵員工提出構想及表達意見，企業文化下難以升遷，都是造成日本工作環境不友善和充滿壓力的原因。

研究亦發現日本打工仔不論上進心和自我啟發意向均相當低，僅有19.8%的日本人會有意向升職成為管理層，同為全球最低；同時有42%的受訪者認為自己「無意向額外學習發展所長」。相比香港有54.7%的受訪者希望成為管理層，僅15.2%的受訪者認為無意向繼續發展所長。

同樣的情況亦在另一份報告上顯現，美國蓋洛普（Gallup）6月發表2023年全球工作場所狀況（State of the Global Workplace）報告，在「對工作充滿熱情」一項調查中，日本只有6%，同屬全球最低。