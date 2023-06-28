俄羅斯兵變｜盧卡申科述斡旋過程　10倍粗口說服普里戈任

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的兵變得以落幕，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）被認為扮演了關鍵角色。他6月27日詳述過程，包括在長達數小時的通話中，以情緒激動、充滿髒話的言辭，成功說服瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）結束兵變，並阻止其盟友俄國總統普京（Vladimir Putin）「粉碎」瓦格納集團。



瓦格納集團24日發動兵變後打退堂鼓，依據盧卡申科斡旋達成的協議，普里戈任以停止向莫斯科挺進，換取流亡白羅斯。普京26日發表全國談話時，也承諾瓦格納人員可選擇轉赴白羅斯，普京稱會信守承諾。

稱普里戈任抵俄時「半瘋狂狀態」

路透社報道，盧卡申科表示，他24日與普里戈任通電話，雙方使用的髒話是平常的「10倍」。他稱讚普里戈任是個英雄人物，但他在戰事中受到壓力且目睹手下死亡。當他從烏克蘭抵達俄羅斯南部城市羅斯托夫（Rostov）時，已處於「半瘋狂狀態」。

普里戈任在電話中稱，對俄軍領導層的腐敗與無能感到憤怒，並希望為遭對方攻擊的手下報仇。他當時稱：「我們要正義！他們要扼殺我們！我們要到莫斯科！」

警告對方會像蟲一樣被揉碎

盧卡申科直指，普里戈任在挺進到莫斯科途中，「你就會像蟲子一樣被揉碎」、「沒人會把俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）或總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）交給你」。

同時要求普京勿急於粉碎叛軍

24日稍早時間，普京也曾致電盧卡申科，抱怨普里戈任不接電話。盧卡申科說，他當時建議普京也不要「急著」粉碎叛軍，應先和普里戈任及其指揮官對話。

盧卡申科表示，他在事件中不是英雄，並承認個人命運與普京的命運息息相關。「如果上帝保佑，這場叛亂會蔓延到整個俄羅斯，那麼我們就會成為下一個。」