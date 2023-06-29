英國倫敦地鐵男子在月台舉刀自殺 嚇壞乘客紛紛逃出車站
撰文：歐敬洛
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英國倫敦西部斯隆廣場（Sloane Square）地鐵站6月28日發生駭人事件，一名男性乘客在月台持刀自殺，急救人員迅速抵達現場，但男子仍被宣佈當場死亡。
事發當地28日早上10時半左右，警方接報指一名男子在地鐵站自殘。站務人員、警方及急救人員趕至現場，但男子仍然失救當場死亡。
據目擊者稱，當時人們從車站驚慌失措地逃跑出來，一名女性邊喊著「快跑、快跑！」據當地媒體拍攝的現場現場照片，可看到有男子躺在月台上，一把刀被扔在地上，有乘客惊恐地看着。警察到場後築成人牆，阻擋着行經列車的視線。警方封鎖了地鐵站約40分鐘後重開。
當地政府就事件表示震驚及傷痛，並感謝警方及站務人員的應對。經初步調查警方認為事件沒可疑，正調查自殺者身份，及男子自殺動機。
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