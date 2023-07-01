中國：呼籲為烏克蘭危機最終解決逐步積累和創造條件

中國常駐聯合國副代表耿爽6月29日在聯合國安理會審議向烏克蘭提供武器問題時表示，世界更需要的是停火止戰而不是武器投放，呼籲有關方面積極回應國際社會呼聲，為烏克蘭危機的最終解決逐步積累和創造條件。



新華社29日報道，耿爽表示當前形勢下，世界更需要的是停火止戰而不是武器投放，是對話談判而不是戰事升級，是勸和促談而不是陣營對抗。

他稱最近一段時間，提出和平倡議的國家愈來愈多，勸和促談的聲音愈來愈強，中方期待有關方面積極回應國際社會的理性呼聲，保持冷靜克制，避免加劇緊張，加強接觸，凝聚共識，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。

耿爽指烏克蘭危機爆發以來，大量武器裝備持續流入戰場，品種和數量持續增加，致命性和殺傷性不斷提升，外溢影響和擴散風險與日俱增，與此同時，衝突地區平民傷亡不斷增加，民用設施損毀日趨嚴重，「黑天鵝」「灰犀牛」事件接連發生，戰爭的殘酷性、嚴峻性、危險性和不可預測性日益上升，令人深感憂慮。

耿爽表示中方在烏克蘭問題上始終主張各國主權、領土完整都應該得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到尊重，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

他指中方一直同有關各方就烏克蘭危機保持接觸溝通，積極勸和促談。中方願同世界上愛好和平、堅持正義的國家一道，繼續為推動烏克蘭問題政治解決發揮積極和建設作用。