《陽光小小姐》金像影星亞倫阿金離世　享年89歲

美國老牌男星亞倫阿金(Alan Arkin)6月29日在加州離世,享年89歲。他生前活躍影壇數十載,代表作包括《陽光小小姐》(Little Miss Sunshine)及《ARGO–救參任務》(Argo)等。



美國全國公共廣播電台(NPR)及英國廣播公司(BBC)30日報道,亞倫阿金的經理人及公關分別證實他的死訊,但沒有透露離世原因。他的兒子發表聲明,大讚父親生前無論是做人和處事都充滿天份,並稱大家會永遠懷念對方。

亞倫阿金出生於猶太裔移民家庭,從小就立志成為演員,在10歲開始接受演藝訓練課程。他在1960年代於舞台劇成名,其後轉戰影視界,參與過百套電影,並憑《蘇聯潛艇大鬧美國》(The Russians Are Coming, The Russians Are Coming)及《天涯何處覓知心》(The Heart is a Lonely Hunter)入圍奧斯卡影帝提名,而前者亦為他帶來金球影帝的榮耀。

他其後參與執導工作,於1973年憑舞台劇《The Sunshine Boys》獲東尼獎(Tony Awards)提名。亞倫阿金在1990年鬼才導演添布頓(Tim Burton)的作品《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)與尊尼特普(Johnny Depp)打對台;而在2006年的《陽光小小姐》中,就為他贏得金像獎及《英國電影學院獎》(BAFTA)最佳男配角。