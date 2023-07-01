布林肯：UNESCO成員國支持美國重新加入

撰文：張子傑
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月30日表示，教育、科學與文化組織（UNESCO）的成員國都支持華府重新加入的計劃。

路透社報道，布林肯在聲明中提到，對UNESCO會員國接受美國的提議感到鼓舞和感激，指華府可以為再次加入採取下一步。

美國在2018年特朗普（Donald Trump）執政期間批評UNESCO反以色列及管理不善，於是宣布退出組織。該組織的大部分活動都沒有爭議成份，惟在如果管理耶路撒冷（Jerusalem）宗教場所的決議則惹來極大迴響。不過總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）強調，以色列和巴勒斯坦取得共識後，有關問題已成過去。

UNESCO原本有五分一資金是來自美國，華府在2018年退出後，該組織的運作受到嚴重影響。美國國務院在6月8日表示有意在7月再以正式會面身份加入，並有意在未來數年分期補交6.19億美元資助。

以色列在2018年與美國一同「退會」，但阿祖萊指出，目前仍未與以色列就回歸談判。

根據美國法律，華府禁止資助巴勒斯坦成為正式會員的聯合國組織，而國會在今年較早時批准豁免至2025年底，為重返UNESCO鋪路。

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