美國「又重返」UNESCO　中國代表告美：不能搞對立分裂

聯合國教科文組織大會特別會議6月30日通過了一項決議草案，允許美國的教科文組織會員國身份在今年7月全面恢復。投票通過後，中國常駐聯合國教科文組織大使銜代表楊進強調，美方重返教科文組織後，應為促進本組織團結、增進本組織合作作出貢獻，而不是搞對立和分裂。

新華社30日引述楊進說，中方要求美方重返後，切實履行自身義務和承諾，按時足額繳納會費，盡早全額補繳拖欠多年的全部會費。

教科文組織大會特別會議6月29日至30日審議通過了美國作為會員國重返聯合國教科文組織有關財務問題的決議草案。根據該組織會後發佈的新聞公報，在上述決議基礎之上，美國將在今年7月作為會員國重新加入該組織，且有權參加大會第42屆會議的表決，有資格參加執行局委員的選舉。

根據決議，美國將逐步向教科文組織償還欠款，同時提供一筆自願捐款，資助該組織在大屠殺教育、記者安全和非洲教育等方面的項目。據媒體報道，美國已累計欠教科文組織6.19億美元。

美國1984年和2018年兩度退出該組織，遭到國際社會廣泛批評。今年6月初，美國政府致信教科文組織，提出作為會員國重返該組織的計劃。