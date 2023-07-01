法國政府負債突破3萬億歐元　創歷史新高

法國官方數據顯示，截至今年（2023年）3月，法國公共債務總額高達3兆100億歐元（即3萬零100億歐元，約26萬億港元），創歷史新高。



法國國際廣播電台（rfi）星期五（6月30日）報道，法國國家統計和經濟研究所（Insee）公布數據稱，法國至少3兆100億歐元的公共債務總額相當於法國全年國內生產總值（GDP）的112.5%，遠高於歐盟設定的60%負債比重目標。

據報，法國政府為了緩和新冠疫情與生活成本危機帶來的衝擊，大增舉債，導致債台高築。

評級機構惠譽集團（Fitch Group）還因此調降法國的信用評級。法國經濟財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）矢言，必須要讓公共支出獲得控制，也因此法國本月才能免於再遭到標準普爾（Standard and Poor’s，S&P）調降信評。

勒麥爾上週在一場政府開支研討會上宣布，法國政府已確認在一些財政領域「省下至少100億歐元」，包括在衞生體系和特定種類燃料減稅等方面。

馬克龍政府則立下目標，要在總統馬克龍（Emmanuel Macron）2027年第2任期結束前，讓公共負債降低至法國國內生產毛額的108%多一些，以及將法國年度財政赤字比重降至歐盟目標的3.0%以下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

