CIA局長伯恩斯：兵變顯示普京戰事對俄危害　美國與中國脫鈎愚蠢

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月1日表示，僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領䄂普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的武裝叛變，是對俄羅斯國家的挑戰，也反映俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在烏克蘭的戰爭對國家起腐蝕作用。他又談到中美關係，稱鑑於經濟上的深度相互依存，與中國脫鈎是愚蠢的，因此美國應該努力實現供應鏈多元化。



伯恩斯在英國牛津郡（Oxfordshire）的一場演說中稱，令人震驚的是，普里戈任在採取行動之前，對克里姆林宮入侵烏克蘭的虛假理由，以及俄羅斯軍方領袖在戰事的表現提出了嚴厲控訴。 這些言論和行動的影響，將會持續一段時間，提醒這場戰爭對普京的社會及政權正起腐蝕作用。

普京的錯誤令俄走向「中國經濟殖民地」

伯恩斯指出，這場戰爭對俄羅斯來說是戰略失敗，暴露出其軍事弱點，未來幾年將損害俄羅斯經濟，北約（NATO）軍事聯盟卻在不斷壯大。他認為，由於普京的錯誤，俄羅斯正走向作為「中國的初級夥伴和經濟殖民地」的未來。

民間對戰爭不滿 提供招募間諜機會

伯恩斯曾於2005年至2008年擔任美國駐俄羅斯大使，至2021年被任命為中央情報局局長，他將普里戈任的叛變形容為「對俄羅斯國家的武裝挑戰」。但他強調，這次叛變是「俄羅斯內部事務，美國過去和將來都不會參與」。

他又指出，民間對戰爭的不滿，正創造一個招募間諜的難得機會，而CIA不會錯過這個機會。

美國對華應降低風險和實現多元化

另外，伯恩斯指中國是個既有意重塑國際秩序，又不斷增強經濟、外交、軍事和技術實力的國家。當今世界，沒有哪個國家願意在關鍵礦產和技術方面遭擺佈，要解決這個問題，答案不是與中國這樣的經濟體脫鈎，這將是愚蠢的，而是通過確保有彈性的供應鏈、保護自身技術優勢和投資工業產能，來明智地降低風險和實現多元化。