「搖頭丸」可治療PTSD？　澳洲迷幻藥醫療合法化成全球首例

精神病治療往往需要使用藥物，但部分病人在傳統治療不太見效。澳洲宣布容許醫生處方俗稱「搖頭丸」的MDMA，治療抑鬱症及創傷後壓力症候群（PTSD）的患者，成為全球首個容許以迷幻藥治療精神病的國家。



澳洲在7月1日起，容許醫生開立一定劑量的MDMA，及使用「迷幻蘑菇」中的精神性成分賽洛西賓（Psilocybin），以治療重度或難治的抑鬱症及PTSD患者。

澳洲已經將這兩種藥物列入藥物管理局核准的藥品清單之中，有科學家與心理學家認為這是「改變遊戲規則」的重大舉措，使得澳洲處於精神病治療研究的最前線。

圖為生長在大自然的墨西哥裸蓋菇，含有致幻成份賽洛西賓。（Wikipedia）

賽洛西賓常見於俗稱迷幻蘑菇的裸蓋菇屬之中，有致幻性，過往一直有研究指服用適量的賽洛西賓可以讓人產生正面的心理影響，對治療抑鬱症有一定作用。MDMA同樣有類似的致幻效果，可用於治療PTSD。

南澳大學（University of South Australia）心理健康研究員穆斯克（Mike Musker）博士表示，迷幻藥的使用會被嚴密監控，而不是「吃完藥就離開」。以MDMA為例，患者可能會在5到8周內接受3次治療，每次治療約8小時，有治療師全程陪同以觀察患者狀況。

美國食品藥物管理局（FDA）2018年將賽洛西賓指定為「突破性療法」，目的在促進治療嚴重疾病藥品加速開發與審查，在6月FDA發佈指導草案，讓研究人員設計臨床試驗，測試迷幻藥在各種醫療條件下的潛在療法。加拿大與以色列也正進行相關臨床實驗。