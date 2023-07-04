日本70歲男性50%仍在打工 過半銀髮族「這一行業」謀生
撰文：聯合新聞網
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日本近來邁入高齡化社會，而有許多人即使達到退休年齡，卻還是選擇繼續在工作。
根據統計，日本有高達8成的60歲以上的男性還在職場，70歲以上男性也有5成繼續工作。
近來日本媒體，也報道了這些高齡勞動者，都是從事什麼樣的行業（點擊放大瀏覽）：
根據日本媒體「現代新書」報道，在各行各業之中，高齡者最多的職業為「農業」。總計198萬人的農業人口中，就有52.6％是65歲以上的人。
而次高的則是各種住宅、大廈的保安員，佔比為47.0％。
再來是法人、團體中的工作人員，佔比為36.1％。
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另外，銷售類行業之中，也有不少高齡者的存在。像是銷售員（包括便利店、超市等人員）裡頭，就有11.6％是高齡者。
仲介職業如不動產仲介、保險員等則是有35.5％為高齡人士。因此在購買不動產，或者到便利商店、超市消費時，不難看到他們的蹤跡。
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而範疇包括自衛官、警察及警衛的保安業界，儘管總體來看高齡人士不多，但單純只看警衛這個項目，就有多達37.1％是高齡就業者。
其餘像是生活衛生關係（如理髮美容）、飲食調理、清潔等行業，也都有不少高齡者的存在。
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