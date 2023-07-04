泰國兩大政黨讓步　民族黨黨魁成下議院議長唯一參選人

泰國民族黨（Prachachat Party）黨魁馬他（Wan Muhamad Noor Matha）7月4日成為下議院議長唯一參選人，外界視為當地兩大政黨的讓步。



路透社及《曼谷郵報》報道，由於馬他是唯一參選人，國會因此無需表決通過。他承諾會公平履行職責，以透明方式考慮草案及改善所有國民生活的請願。馬他上任後，其中一項首要工作是提出表決總理人選，以籌組新政府。

泰國前進黨（Move Forward Party）及為泰黨（Pheu Thai Party）在5月的大選擊敗保守派及親軍方對手，分別奪得151及141個國會議席，並與另外6個政黨組成聯盟。不過兩黨在下議院議長一職上出現分歧，馬他曾在3日表示，自己無意擔任議長，但如果自己有助雙方成功組閣，他樂意擔任該職位。

根據協議內容，下議院首席及次席副議長職務分別由前進黨及為泰黨成員出任，而聯盟亦會一致支持前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）成為首相。他亦指，兩黨會修改法例，赦免因為發表政見而被起訴人士，以及改革與軍方有關與戒嚴法及內部安全的法律。