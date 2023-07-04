歐洲退伍軍人病個案激增　疾控中心籲提高警惕

歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）星期一（7月3日）發布的最新統計數據顯示，歐盟和歐洲經濟區國家2021年每10萬人口中有2.4人罹患退伍軍人病（legionellosis，或稱退伍軍人症），已激增至歷史最高水平。



歐洲疾控中心提醒歐洲各國應對此保持警惕。

新華社報道，歐洲疾控中心發佈的報告顯示，2021年，歐盟和歐洲經濟區國家報告了超過1萬零700宗退伍軍人病病例，其中死亡病例704宗。

意大利、法國、西班牙和德國病例數佔報告總數的75%。65歲及以上男性是受影響最嚴重的群體，每10萬人中有8.9人感染。

歐洲疾控中心說，退伍軍人病激增的原因仍不清楚，這可能與國家檢測政策和監測系統的變化、人口老齡化以及建築供水系統的設計、基礎設施的建設和維護等因素相關。歐洲和全球範圍的氣候變化也會對退伍軍人病激增產生影響。

退伍軍人病是由軍團菌所引起的一種急性呼吸道傳染病，因最初在美國一次退伍軍人集會上暴發而得名，所以又稱退伍軍人病。主要症狀為發熱、寒戰、頭痛、倦怠和肌痛等，嚴重者會因呼吸系統及多器官衰竭而死亡。

軍團菌（Legionella）可通過氣流等傳播，尤其是通過不清潔的水冷式空調機傳播，沒有直接的人際傳播。醫院可以通過胸部X光片和尿檢來確診，患者通常需要入院接受抗生素治療。