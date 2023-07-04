美國獨立日前夕驚傳槍聲　德州沃思堡槍擊案11人中彈　至少3死8傷

美媒稱在當地時間7月3日晚上11時40分，美國德州沃思堡（Fort Worth）發生槍擊案，11人中彈，至少3死8傷。槍手仍未落網。沃思堡高級警督默里（Shawn Murray）稱當局仍在調查事件起因，以及有多少人開槍。



默里出席記者會時稱，暫未清楚事件與家庭與幫派有關，稱現在下結論還為時過早。他稱當局只知道有人開槍多次，不知是一名槍手還是多名槍手所為。

他稱希望此案僅涉一名槍手，而且並非駁火的情況。兇案調查組會找出答案，即涉案槍手有多少人。

事發地點在沃思堡的Como社區，位於迪亞斯大道（Diaz Avenue）及霍納街（Horne Street）一帶的社區。當時在那裏舉行的獨立日燃放煙花的節目剛完結數小時。活動名稱是ComoFest。

沃思堡警方調查員稱，相信有人向人群開槍，至少11人中槍。之後群眾在恐慌四散逃命。

默里稱分別有3名及5名傷者被進兩間醫院。

警方稱接報到場的救援員由於當地人多車多，難以走到需要救助者的所在地，於是警員將他們置於警車，然後將他們送院。

附屬美國全國廣播公司（NBC）的電視台News 4 San Antonio（News4SA）稱3人送院不治。

發生槍擊案的德州Como社區：

