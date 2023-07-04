美國獨立日前夕驚傳槍聲　德州沃思堡至少3死8傷　疑犯在逃

美媒稱在當地時間7月3日晚上11時40分，美國德州沃思堡（Fort Worth）發生槍擊案，11人中彈，至少3死8傷。槍手仍未落網。沃思堡高級警督默里（Shawn Murray）稱關於事件起因以及有多少人開槍，當局仍在調查。



默里出席記者會時稱，暫未清楚事件與家庭與幫派有關，稱現在下結論還為時過早。他稱當局只知道有人開槍多次，不知是一名槍手還是多名槍手所為。

他稱希望此案僅涉1名槍手，而且並非駁火的情況。他說兇案調查組會找出答案。

來到當地時間4日清晨，當局仍未知槍手的動機以及有多少人開槍。

發生槍擊案的德州Como社區：



槍擊案發在沃思堡的Como社區，位於迪亞斯大道（Diaz Avenue）及霍納街（Horne Street）一帶的社區。當時在那裏舉行的獨立日燃放煙花的節目剛完結數小時。活動名稱是ComoFest。

沃思堡警方調查員稱，當警員接報到場，看到傷者多身在停車場。

他們相信有人向人群開槍，至少11人中彈，相信包括10名成人及1名青少年。發生槍擊案後，群眾在恐慌中四散逃命。

默里稱分別有3名及5名傷者被進兩間醫院。

警方稱接報到場的救援員由於當地人多車多，難以走到需要救助者的所在地，所以除了救護車，部份傷者是由私家車送走。警察亦幫忙將一名中槍的人運到救護車停泊的地方。

警方稱1人當場死亡。附屬美國全國廣播公司（NBC）的電視台News 4 San Antonio（News4SA）稱有3人不治。