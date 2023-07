美國國家環境預報中心(NCEP)的數據顯示,2023年7月3日是有紀錄以來全球平均氣溫最高的一天。



全球平均氣溫7月3日達攝氏17.01度,打破2016年8月創下的攝氏16.92度紀錄。

路透社7月4日稱,美國南部最近數週受「熱蓋」(Heat dome)現象影響;中國熱浪持續,氣溫超過攝氏35度;北非氣溫接近攝氏50度。

報道指,科學家說,氣候變化以及正出現的厄爾尼諾(El Nino)現象導致氣溫上升。

報道引述英國倫敦帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Environment)氣候科學家奧托(Friederike Otto)稱,7月3日的最熱天氣紀錄不是人們應慶祝的里程碑,這是人類和生態系統的死刑。