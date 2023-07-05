美國法院限制拜登政府與社交媒體公司對話

美國一聯邦法院法官發布命令，限制總統拜登（Joe Biden）政府與社交媒體公司進行對話，要求審核社媒內容，以壓制持反對意見的言論和觀點。



這一重大決定可能會削弱美國政府打擊有關健康和其他問題的錯誤訊息的努力。

綜合《紐約時報》和路透社報道，美國路易斯安那州和密蘇里州的共和黨籍總檢察長發起訴訟，指控拜登政府試圖壓制批評者聲音的做法太過分。他們聲稱政府官員擔心質疑新冠疫苗或顛覆選舉的貼文影響輿論，並鼓勵社媒公司嚴格審查貼文內容。

路易斯安那州聯邦法官星期二（7月4日）裁定，限制拜登政府與社媒平台就大量在線內容進行交流。

路易斯安那州西區地方法院法官道蒂（Terry Doughty）在裁決中宣布，禁止部份政府部門，包括衛生與公眾服務部（HSS）和聯邦調查局（FBI）， 「基於任何方式敦促、鼓勵、施壓或誘導刪除，為刪除、壓制或減少包含受保護言論自由的內容」，而與社媒公司進行對話。

路州聯邦法官星期二的命令，可能對美國憲法第一修正案產生重大影響，對圍繞網絡言論界限範圍的激烈法律鬥爭是一項重大進展。

路州聯邦法官的決定對共和黨人來說，是一次勝利，他們經常指責臉書、Twitter和YouTube等社媒網站，不成比例地刪除右傾內容，有時甚至與拜登政府合作。

民主黨人認為，這些平台未能充分監管錯誤訊息和仇恨言論，導致包括暴力等危險的後果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

