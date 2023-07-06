福島核廢水｜韓國政府週五公布評估報告　在野黨擬通宵靜坐抗議

日本政府準備排放經處理的福島核廢水，國際原子能機構（IAEA）報告認為日本的計劃符合安全標準，惟無法完全釋除國際社會的疑慮。韓國政府7月6日宣布在7日公開首爾方面的評估報告，而當地在野黨則計劃發起通宵靜坐，抗議日本的決定。



韓聯社報道，韓國政府國務調整室（Office for Government Policy Coordination）表示，首爾方面正獨立審視東京電力公司排放受污染水的計劃，指有關報告是根據專家5月底到福島第一核電站視察及相關數據的科學分析。

韓國政府日前稱尊重IAEA的報告，指排放如果按照計劃進行，排放的水會被海水稀釋，再由洋流沖走，因此不會對韓國帶來任何有害影響。

不過韓國在野共同民主黨則表明反對日本的排放計劃，該黨167名國會議員會在6日發起通宵靜坐示威，期間會進行拉布，輪流發表演說，要求日本撤回決定，並批評韓國政府的回應。預計日本多名社會民主黨議員到場支持和舉行討論。

韓國執政國民力量黨（People Power Party）則批評共同民主黨以沒有科學根據的言論製造健康恐慌，企圖為明年的大選爭取政治利益。